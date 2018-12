Weinheim. (pol/mare) Am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka Aktiv Markt in der Bergheimer Straße in Weinheim ein Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei mit.

Hierbei wurde eine 67-jährige Frau von einem VW-Tiguan-Fahrer übersehen und angefahren. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 0621/1744045 bei der Polizei melden.