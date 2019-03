Weinheim. (pol/rl) Eine 84-jährige Citroen-Fahrerin kam am Dienstagmittag auf der Westtangente in den Gegenverkehr und verursachte einen Unfall, an dem drei Autos beteiligt waren.

Die Frau war kurz vor 15 Uhr auf der Mannheimer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie auf die Westtangente abbiegen wollte. Jedoch bog sie einige Meter vor der richtigen Abfahrt nach links auf die Gegenspur der Westtangente ab.

An der Gabelung Mannheimer Straße/Westtangente bemerkte sie ihren Irrtum und hielt auf einer Sperrfläche an. Mehrere entgegenkommende Autofahrer, die auf die Mannheimer Straße abbiegen wollten, konnten mit einer Vollbremsung den Zusammenstoß verhindern, fuhren dann aber weiter.

Auch ein 34-jähriger VW-Fahrer und eine 33-jährige Seat-Fahrerin erkannten die Situation und bremsten. Doch ein 55-jähriger Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr von hinten auf den Seat auf. Der Seat wurde daraufhin durch den Aufprall auf den VW geschoben.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Fahrzeuge wurden beschädigt, sodass ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.