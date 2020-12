Viernheim. (pol/kaf) Ein alter, mit einem H-Kennzeichen versehender Mercedes ist zwischen Montag (21.12.) 18 Uhr und Dienstag (22.12.) 10.30 Uhr massiv beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte der blaue Wagen am Straßenrand in der Friedrichstraße in der Nähe der August-Bebel-Straße halb auf dem Gehweg. Unbekannte beschädigten den Außenspiegel, außerdem wurden die Motorhaube, der Kofferraumdeckel sowie die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Zu guter Letzt wurde auch noch ein Kotflügel eingedrückt. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden mindestens 2500 Euro betragen. Wegen der Sachbeschädigung sucht die Polizei - DEG Viernheim - den oder die Verursacher und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 06204 / 9377-0.