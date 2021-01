Viernheim. (pol/kaf) In Viernheim ist ein Mercedes Oldtimer aus einer Garage gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, stand das blaue Auto, Typ 280 SE, mit dem Kennzeichen" HP-ML 3 H" in einer Garage in der Rathausstraße in der Nähe der Robert-Koch-Straße. Zuletzt dort gesehen hat es der Besitzer am Freitag (15. Januar).

Inzwischen läuft eine Fahndung nach dem Oldtimer. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Heppenheim unter Telefon 06252 / 706-0.