Viernheim. (pol/rl) Wegen des Verdachts der Volksverhetzung suchte die Polizei seit Mittwoch nach einem etwa 50 und 60 Jahre alten Mann. Er soll Gegenstände mit volksverhetzendem Charakter öffentlich ausgehängt haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Seit dem Juni 2019 wurden diese Gegenstände wiederholt entlang eines Fahrradweges "Am Lampertheimer Weg" in Richtung eines Familiensportparkes aufgehängt. Bei dem aktuellsten Fall wurde am vergangenen Sonntag eine Schachtel mit fremdenfeindlicher Aufschrift entdeckt.

Wenige Stunden nach der Veröffentlichung eines Fotos aus einer Überwachungskamera, suchte am Nachmittag ein 68-Jähriger am Mittwochnachmittag die Polizei auf und teilte mit, dass er die gesuchte Person sei.

Der Viernheimer wird sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung strafrechtlich verantworten müssen. Was ihn zu den Taten veranlasste, teilte die Polizei am Donnerstag nicht mit.

Update: 23. Januar 2020, 11 Uhr