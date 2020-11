Viernheim. (pol/kaf) 18.000 Euro Gesamtschaden und eine leichtverletzte Person - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend in Viernheim ereignete. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein schwarzer VW gegen 18.35 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Lorscher Straße. Entgegen kam dem Auto ein Toyota, der nach links abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge mussten zunächst anhalten, weil die Ampel rot zeigte. Als sie auf grün schaltete, fuhren beide Autos los, der Toyota beachtete beim Linksabbiegen jedoch den Gegenverkehr nicht und es kam zum Zusammenstoß mit dem VW. Die Toyota-Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.