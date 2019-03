Schriesheim. (pol/sdm) In Schriesheim ist es zu einem heftigen Zusammenprall zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin gekommen. Die Polizei berichtet, dass die 59-jährige Radfahrerin am Donnerstagmittag um 12.25 Uhr an der Kreuzung Ladenburger Straße/Ladenburger Fußweg erfasst worden ist.

Sie stieß mit dem Kopf gegen das Fahrzeugdach des Seats einer 64-Jährigen und fiel anschließend zu Boden. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurde.