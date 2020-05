Weinheim. (pol/mare) Beim Versuch einer Polizeistreife, einen VW in der Kurt-Schumacher-Straße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, gelang dem Fahrer die Flucht. Und zwar, nachdem er innerhalb der Ortschaft sein Fahrzeug auf über 100 km/h beschleunigt hatte, wie die Polizei mitteilt.

Eine Mutter mit ihren zwei Kleinkindern überquerte in diesem Moment zufällig die Theodor-Heuss-Straße, konnte sich und ihre Kinder aber gerade noch rechtzeitig auf den Gehweg retten. Zeugen hatten die rasante Flucht beobachtet und das geflüchtete Fahrzeug schließlich geparkt in der Egerer Straße festgestellt. Der Autofahrer war zuvor fußläufig in Richtung Waidsee gerannt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06201/1003-0 mit dem Polizeirevier Weinheim in Verbindung zu setzen.