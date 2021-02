Lautertal. (dpa/lhe) Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem Supermarkt in Lautertal gesprengt. Ob sie Bargeld erbeuten konnten sei noch unklar, teilte die Polizei Darmstadt am Montagmorgen mit. In der Nacht war der Alarm in dem Gebäude ausgelöst worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus einer eingeschlagenen Scheibe. Der Geldautomat im Eingangsbereich des Supermarktes war stark beschädigt. Der Sachschaden ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an.