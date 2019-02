Ladenburg. (pol) Zwei Frauen wurden bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen in der Ilvesheimer Straße leicht verletzt. Eine 31 Jahre alte Renault-Fahrerin war von Ilvesheim kommend in Richtung Ladenburg unterwegs, als sie auf den stehenden Toyota einer 56-Jährigen auffuhr, die nach links in die Dr. Albert-Reimann-Straße abbiegen wollte. Beide Frauen kamen ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt über 10.000 Euro.