Ladenburg. (pol/rl) Bereits am Samstag ereignete sich auf dem Parkplatz in der Neckarstraße am Rande des Altstadtfestes ein Vorfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein VW setzte gegen 14 Uhr auf dem Großparkplatz zurück und erfasste dabei ein 13-jähriges Mädchen. Danach fuhr der VW einfach davon.

Das Mädchen erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der 0621/174-4045 zu melden.