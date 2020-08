Ladenburg. (pol/mare) 100.000 Euro Schaden hat ein Brand am späten Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Ladenburg angerichtet. Das teilt die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt eines Kühlschranks dafür verantwortlich sein, dass gegen 23.30 Uhr Feuer in einer Wohnung im 1. Obergeschoss des Hauses in der Eintrachtstraße ausgebrochen ist. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ladenburg und Heddesheim konnten den Brand schnell löschen und verhindern, dass sich die Flammen auf weitere Wohnungen ausweiten.

Zum Zeitpunkt des Brandes war niemand in der Wohnung. Fünf Bewohner aus anderen Wohnungen konnten unverletzt das Haus verlassen.