Ladenburg. (pol/kaf) Über 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen auf der L597 in Richtung Mannheim. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte dort der Fahrer eines Nissans gegen 9.20 Uhr mit einem Traktor. Dieser fuhr vor dem Auto aus einem Feldweg auf die Landstraße in dieselbe Fahrtrichtung, woraufhin der Nissanfahrer zum Überholen des Traktor-Anhänger-Gespanns ansetzte.

Vermutlich ohne auf Verkehr hinter ihm zu achten, bog der Traktor dann nach links in einen anderen Feldweg ab. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zur Kollision. Der Nissan musste danach abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand. Zeugen sollen sich unter Telefon 06203/9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg melden.