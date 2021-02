Hofheim. (pol/kaf) Eine Walkerin ist bei einem Unfall am Donnertstag in der VErlängerung der Karlsbader Straße (Feldweg) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 51-Jährige dort gegen 13.30 Uhr mit ihren Walking-Stöcken unterwegs. Von hinten kam ein Autofahrer und erfasste einen der Stöcke. Dieser wurde mitgerissen und zerbrach. Die Frau verletzte sich am Handgelenk. Zunächst hielt der Autofahrer an, fuhr dann aber nach einem kurzen Gespräch mit der Frau weiter. Zur Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei nach dem Autofahrer, der am Unfall beteiligt war und nach weiteren Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.