Hirschberg. (pol/mare) In eine Tankstelle in der Hohensachsener Straße sind drei Täter Mittwochnacht eingebrochen. Das meldet die Polizei.

Demnach schlugen sie gegen 3.34 Uhr ein Loch in die Eingangstür. Sie stahlen zahlreiche Zigarettenschachteln und flüchteten anschließend zu Fuß. Dabei wurden sie von einem Mann beobachtet - er konnte einen der Täter beschreiben.

Der Einbrecher sei demzufolge schlank und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen. Er habe eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und eine grau-weiße Mütze getragen.

Wie die Polizei weiterhin mitteilt, was es schon am 4. Januar zu einem Einbruchsversuch gekommen. Davon zeugten Spuren an der Tür.

Wer etwas zu dem Fall bemerkt hat, kann sich unter der Rufnummer 06201/10030 bei der Polizei melden.