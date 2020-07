Hemsbach. (pol/rl) Es waren immer nur kleine Geldbeträge, um die ein 50-Jähriger mehrere Menschen an der Haustür bat. Etliche gingen darauf ein und gaben dem Mann Kleingeld.

Der Polizei zufolge soll der 50-Jährigen in den vergangenen Monaten in Hemsbach mit folgender Masche von Haustür zu Haustür gezogen sein: Er sei in einer Notlage und brauche dringend Kleingeld. So etwa 10 bis 15 Euro. Jedes Mal versicherte er dabei auch, dass er das Geld wieder zurückzahlen würde, was er nie tat.

Bei etwa 40 Personen soll der Mann aufgetaucht sein. Einige Hemsbacher haben bereits Anzeige erstattet. Die meisten Betrogenen dürften sich nach Einschätzung der Polizei bisher noch nicht gemeldet haben.

Info: Wer den Mann gesehen hat oder von ihm besucht wurde, kann sich beim Polizeiposten Hemsbach unter der 06201/71207 oder beim Polizeirevier Weinheim unter der 06201/1003-0 melden.