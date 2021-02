Heddesheim. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 12 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Straße und Verlängerte Kirchbaumstraße.

Ein 59-Jähriger war mit seinem Seat in der Verlängerten Kirchbaumstraße unterwegs, als er beim Linksabbiegen in die Mannheimer Straße in Richtung Ortsmitte einen 16-jährigen Motorrad-Fahrer übersah, der auf der Mannheimer Straße in Richtung Mannheim fuhr.

Der junge Mann leitete noch eine Gefahrenbremsung ein und versuchte dem Autofahrer auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern.

Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein Motorrad ist nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt rund 9000 Euro.