Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) Sie kamen mit dem Sprinter und hatten es auf einen Mercedes abgesehen. Doch, so gibt es die Polizei an, die vier Räderdiebe wurden gestört.

Aber der Reihe nach: Der Mercedes C200 war Montagnacht in der Hauptstraße geparkt. Gegen 3 Uhr rückte das diebische Quartett an. Und zwar in einem Sprinter mit dem Kennzeichen SR-B oder SR-S.

Sie setzten die C-Klasse zuerst auf die Pflastersteine und schraubten dann alle vier Reifen ab. Doch womit sie nicht rechneten: Ein Anwohner kam gerade nach Hause und sprach das Quartett an. Die ließen umgehend von ihrer Tat ab und flüchteten in Richtung Seckenheimer Straße.

Der Anwohner rief die Polizei, eine Fahndung blieb aber ohne Erfolg. Zumindest beschreiben konnte er die Täter:

Täter 1: Er hielt den Wagenheber. Er war etwa 1,80 Meter groß und hatte kurze Haare. Er trug eine schwarze Jacke mit rotenm Innenfutter, einen grauen Schal und Arbeitshandschuhe.

Täter 2: Er trug einen Reifen davon. Er war zirka 1,80 Meter, von breiter Statur und hatte kurz geschorene Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit aufghedrucktem Adler und Arbeitshandschuhe.

Täter 3: Er saß im Fluchtauto. Er konnte deshalb nicht beschrieben werden.

Täter 4: Er Stand auf der anderen Straßenseite "Schmiere". Er hatte eine Jogginghose an.

Weiter auffällig: Am Sprinter war die Rückseite verrostet und der Lack um das Auto herum abgeplatzt.

Die Polizei sucht weitere Hinweisgeber. Die können sich telefonisch unter 06203/93050 melden.