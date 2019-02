Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) In der Nacht zum Montag haben Unbekannte die Scheibe eines Kiosk in der Bahnhofstraße eingeschlagen und sind so eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Der Versuch, die beiden Spielautomaten zu knacken, schlug allerdings fehl, da der Alarm auslöste. Fluchtartig verließen die Täter das Kiosk.

Ein Anwohner wurde durch die Geräusche wach und erkannte zwei dunkel gekleidete Männer, die Taschenlampen dabei hatten und in Richtung Goethestraße wegrannten. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf cirka 3000 Euro.

Eine Fahndung nach den Männern verlief ohne Erfolg. Daher sucht die Polizei nach Menschen, die Angaben zum Fall machen können. Diese können sich unter Telefon 06203/93050 melden.