Hirschberg. (pol/mare) Bei einer Fahrzeugkontrolle am Sonntagabend auf der Autobahn A5 bei Hirschberg hat die Polizei fette Beute gemacht. Wie die Beamten mitteilen, fanden sie einen Bootsmotor, eine größere Menge Bargeld und Drogen.

Aber von vorne: Ein 35-jähriger Mann war gegen 23 Uhr mit seinem BMW auf der A5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Hirschberg wurde er von einer Polizeistreife gestoppt und kontrolliert. Dabei fanden die Beamten im Fahrzeug zunächst einen sogenannten Crusher. Im Fahrzeugfond roch es zudem nach Marihuana.

Als die Polizisten näher nachschauten, fanden sie in einem Rucksack zehn Gramm Marihuana, das in Handtücher eingerollt war. Bei einer anschließenden intensiveren Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten sie darüber hinaus im Fußbereich der Rücksitze in der Sitzverkleidung eine Tüte mit einem vierstelligen Bargeldbetrag, über deren Herkunft der 35-jährige BMW-Fahrer keine Auskunft geben konnte.

Im Kofferraum schließlich wurden die Polizisten auf einen unter einer Decke versteckten Bootsmotor aufmerksam. Dieser war ersten Ermittlungen zufolge in Dänemark gestohlen worden. Sämtliche gefundene Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Hehlerei, Verdachts des Diebstahls und des Drogenbesitzes ermittelt. In die weiteren Ermittlungen ist das Kompetenzzentrum Bootskriminalität der Wasserschutzpolizei Konstanz eingebunden.