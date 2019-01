Weinheim. Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein neunjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 16.40 Uhr in der Klausingstraße ereignete. In Höhe des dortigen Spielplatzes rannte plötzlich ein Kind auf die Straße ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 19-jähriger Autofahrer sah das Kind zu spät und fuhr es an. Bei dem Sturz wurde das Kind nur unerheblich verletzt, aber vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. (pol/rl)