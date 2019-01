Hemsbach. (pol/rl) Einen 20-jährigen Mannheimer nahmen Polizeibeamte in der Nacht zum Samstag in Hemsbach fest. Gegen 0.40 Uhr verständigte der Sicherheitsdienst der Flüchtlingsunterkunft "Seehotel" die Polizei und teilte mit, dass eine Gruppe von fünf bis sechs

Jugendlichen und Heranwachsenden Schüsse in Richtung der Flüchtlingsunterkunft abgegeben hätte und dann davongerannt sei.

Zwei der Täter konnte das Sicherheitspersonal in der Buchener Straße aufspüren. Während einem der Beiden die Flucht gelang, konnte der 20-Jährige festgehalten und der Polizei überstellt werden. Laut Polizeibericht wurde dieser zweifelsfrei als einer der Täter identifiziert.

Ein Fahrrad, welches einem weiteren Tatverdächtigen gehören soll, stellte die Polizei sicher. Außerdem fand sie mehrere abgefeuerte Platzpatronenhülsen.