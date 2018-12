Hemsbach. (pol/sbl) Die Autoreifen von 16 geparkten Autos wurden in der Nacht zum Sonntag etwa zwischen 3.30 und kurz nach 4 Uhr durchstochen. Die Fahrzeuge waren in der Bachgasse, Schlossgasse, Alleestraße und in der Schmiedgasse abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei nach den ersten Schätzungen auf 10.000 Euro.

Während eine Zeugin gegen 3.30 Uhr mehrfach ein Zischen vernahm, bemerkte ein Zeuge gegen 4 Uhr eine Tatverdächtige in der Schlossgasse, wie sie sich an einem Briefkasten zu schaffen machte und dann Richtung Handgasse weglief.

Die Frau soll etwa 35-40 Jahre alt sein und kurze blonde Haare haben. Die Ermittlungen führt der Polizeiposten Hemsbach, weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 06201/71207 oder bei der Polizei in Weinheim unter 06201710030 zu melden.