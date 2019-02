Hemsbach. (pol/eka) Von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen wurde am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr ein 25-jähriger Asylbewerber aus Gambia. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei im Bereich Rohrwiesen zwischen Hemsbach und Laudenbach unterwegs. Aus Richtung des Bildungszentrums kamen zwei Männer entgegen, die das Opfer ansprachen und ihm plötzlich mit den Fäusten mehrfach ins Gesicht schlugen. Die beiden Täter rannten anschließend weg zurück in Richtung Bildungszentrum.



Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide sind circa 18 bis 20 Jahre alt und circa 1,76 Meter groß, hatten eine kräftige Figur, und waren dunkel gekleidet.

Einer trug ein dunkles Kapuzenshirt, der andere eine dunkle Strickmütze. Die weiteren Ermittlungen hat zunächst der Polizeiposten Hemsbach übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/71207 in Hemsbach oder außerhalb der Öffnungszeiten unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.