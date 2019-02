Comedian Christoph Sonntag ist mit seinem neuen Programm „Bloß kein Trend verpennt“ im Land unterwegs als Trend-Jägermeister. Er rennt jedem Trend hinterher und checkt ihn ab auf Zeitgeist, Hip- und Coolness. Wie dabei Megatrends ganz klein zusammenschrumpfen, zeigt Sonntag am Sonntag, 27. Januar, 20 Uhr, in der Carl-Orff-Halle in Sinsheim. Wie immer bunt, schnell, frech und zum Totlachen. Karten kosten 32,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.