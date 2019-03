Die Bonfelder Kulturinitiative blacksheep bleibt dem Folk treu. Zum sechsten Mal wird am Samstag, 16. März, 19.30 Uhr, im Kursaal in Bad Wimpfen die blacksheep Paddy’s Night organisiert. Drei Band aus drei Ländern geben sich ein Stelldichein: Aus Augsburg kommt das Trio Acoustic Revolution (Foto) mit dem aktuellen Album „Finally Folk“. Die Schweizer Gruppe Wintershome strickt in ihrer Kommune an ganz eigener Folkmusik, und Uncle Bard & The Dirty Bastards gelten als Italiens beste Folkband und spielen traditionellen irischen Folk. Karten für 19 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.