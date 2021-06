Von Axel Knönagel

Die Killer sind so treffsicher wie Robert Lewandowski. In Südkorea, Argentinien und Griechenland werden hochrangige Fußballfunktionäre kurz und herzlos vom Leben zum Tode befördert. Auch in Deutschland lässt Gerhard Henschel in seinem neuen Roman die Mörder zuschlagen. Im Uelzener Hundertwasser-Bahnhof wird ein Mann vor einen Zug gestoßen.