Von Frauke Kaberka

Claire fühlt sich ertappt, als sie das Hotelzimmer verlässt, in dem sie gerade ein amouröses Abenteuer erlebt hat und nun dem wissenden Blick eines Zimmermädchens begegnet. Ausgerechnet diese junge Frau namens Julie bringt ihr Sohn Nicolas am Abend mit nach Hause, um sie als seine neue Freundin vorzustellen. In stillem Einvernehmen schweigen beide Frauen über das, was wenige Stunden zuvor geschehen war. Für Claire eine mehr als unangenehme Situation, zumal Nicolas vorschlägt, dass Julie mit ihm und seinen Eltern den Sommer in ihrem Haus in der Bretagne verbringen solle.

Diese Aussicht verhagelt Claire die Vorfreude auf die Reise, die für sie auch ein Trip in die Vergangenheit ist. Denn in dem Haus ihrer Großmutter haben Claire und ihre Geschwister die Kindheit verbracht. Dass der Aufenthalt in der Küstenidylle stattdessen eine Reise ins Ich werden soll, ahnen beide Frauen zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und auch für den Leser des neuen Romans von Nina George «Die Schönheit der Nacht» erschließt sich erst nach und nach, welchen Weg Claire und Julie einschlagen und wie sie die Mauer der Peinlichkeit und Ablehnung zwischen sich einreißen.

Es wird ein heißer Sommer, buchstäblich und metaphorisch. Wie überhaupt Nina George nicht mit Bildern spart, die einerseits den Zauber der französischen Landschaft transportieren, zum anderen als Mittel zum Zweck dienen, um den Selbstfindungstrip der distanzierten Frauen spürbar werden zu lassen. Und der wird lang und schwierig - auch für Claire, die als Verhaltensbiologin immerhin theoretisch im Bilde ist.

Was also bringt eine Frau wie Claire dazu, ihren Mann zu betrügen? Nein, Revanche ist es nicht, auch wenn es ihr natürlich nicht gefällt, dass er immer wieder Affären hat. Sie ist nicht eifersüchtig und überzeugt davon, dass er sie liebt. Aber sie vermisst das Große in ihrer Verbindung, auch im Liebesspiel. Sie möchte gesehen, von ihm wahrgenommen werden in ihrer komplexen Persönlichkeit. Die erste, die das erkennt, ist Julie, eine ebenfalls Suchende.

Doch wie es zunächst aussieht, wird sich am Status quo kaum etwas ändern. Claire wird voraussichtlich nach den Ferien in ihr geordnetes und gut strukturiertes Leben zurückkehren. Und Julie nimmt Nicolas Heiratsantrag an, um... Ja was? Julie weiß es nicht. So unterschiedlich die beiden Frauen sind - in ihren sorgsam verhüllten Sehnsüchten ähneln sie sich mehr, als ihnen bewusst ist.

In der Bretagne haben die Fischer einen Ausdruck für ein seltsames Phänomen: «Vertigo marée», der Drang, sich in die Tiefe des Meeres (oder eines Blickes) ziehen zu lassen, sich selbst auszulöschen (oder zu verlieren). Und das meist in den schönsten Nächten - Georges Inspiration für den Titel ihres Buches. Der Blick der Autorin (Jahrgang 1973) auf das Seelenleben ihrer Protagonistin Claire ist der einer Frau, die selbst bestimmt, wie sie leben will - und wenn nötig, das alte Leben abzustreifen, auszulöschen.

Wie viel George in Claire steckt, sei dahingestellt, aber die intensive Beleuchtung psychischer Vorgänge spricht für erlebte Erfahrungen und selbst ausgefochtene innere Konflikte. Wie der Leser später erkennen wird, ist das ist kein Widerspruch zu dem, was sie vor einiger Zeit mal bekannte: «Ich weiß, dass ich beschenkt bin mit einem Seelenfreund, der mich auch als Frau und Seelengefährtin liebt.»

George findet kluge Worte, um Claires verhärtete Schale aufzubrechen, aber auch, um Julies Schutzhülle durchlässig zu machen - Verletzungen inklusive. Und ihr Ansatz, sinnliche Höhenflüge ebenso wie verstörende Resignation darzustellen, ist absolut überzeugend. Wobei der maskuline Part - im Roman vorwiegend von Claires Mann, Sohn und Bruder besetzt - den Kontrast zur weiblichen Befindlichkeit gekonnt unterstreicht - ohne, dass George den Männern eine einfach gestrickte Denkweise unterstellt.

«Die Schönheit der Nacht» ist ein in die Tiefe gehender Roman, der natürlich in erster Linie Frauen anspricht. Er ist vielleicht so etwas wie eine modifizierte Variante von «Sinn und Sinnlichkeit» auf Französisch - geschrieben von einer deutschen Autorin. Für die erfolgreiche und mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin - ihr Roman «Das Lavendelzimmer» wurde in 35 Sprachen übersetzt und stand wochenlang ganz oben auf nationalen und internationalen Bestsellerlisten - ist es eine Herzensangelegenheit, sich für ihre Geschlechtsgenossinnen stark zu machen.

Die Beauftragte des Womans Writers Commitee des PEN-Zentrum Deutschlands plädiert schon lange für eine Gleichstellung der Frauen auch im Literaturbetrieb und Verlagswesen, wo sie noch erheblichen Nachholbedarf sieht. Ebenso in der Überwindung von Sexismus - und das schon vor der aktuellen «MeToo»-Bewegung. George lebt in Berlin und der Bretagne und schreibt unter anderem auch Kriminalromane (unter Pseudonym und gemeinsam mit ihrem Mann). Ihren Frauen im vorliegenden Roman streift sie die Zügel ab, sie lässt sie ausbrechen - aus Konventionen und vorgezeichneten Bahnen. Sie erleben unter der bretonischen Sonne sozusagen eine Bewusstseinseruption. Was dieser Ausbruch bewirkt, ist nachzulesen, wobei das Ende des fesselnden Romans noch eine Überraschung parat hält.