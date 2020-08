Von Axel Knönagel

Melchior Nikoleit spielt in einer Punkband in Jena. Das ist seine Möglichkeit, seine Abneigung gegen das Leben in der DDR auszudrücken. Aber im Jahr 1985, in dem Max Annas den zweiten Krimi über die Morduntersuchungskommission im Raum Gera spielen lässt, gibt es keine wirkliche Alternative zu Melchiors bedrückenden Lebensumständen. Allenfalls die Band, in der er mit seinen Freunden spielt, und seine Freundin Julia verbessern seine Lebensqualität.