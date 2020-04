Von Wilfried Mommert

Hermann der Cherusker, Friedrich der Große und Ludwig van Beethoven gehören wohl in eine Reihe, wenn von "deutschen Heroen" gesprochen wird. Und selbst Richard Wagner bekannte neidlos: "Ich glaube an Gott und an Beethoven". Wagner schrieb sogar eine Novelle über "Eine Pilgerfahrt zu Beethoven". Der 250. Geburtstag (genau genommen das Taufdatum 17. Dezember) des Komponisten der "Schicksalssymphonie" und der nicht weniger legendären 9. Symphonie mit Schillers "Ode an die Freude", der heutigen Europahymne, schlägt sich natürlich auch auf dem Buchmarkt nieder. Die Autorin Christine Eichel beleuchtet in ihrer Biografie "Der empfindsame Titan" Beethoven "im Spiegel seiner wichtigsten Werke" und spart auch das schwierige und turbulente Privatleben des Komponisten nicht aus (Blessing Verlag).