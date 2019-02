Von Karin Tebben

Zum sechsten Mal ermittelt Monsieur le Commissaire. Wie immer zur besten Jahreszeit: Dann nämlich, wenn der Spättrupp der Urlaubsreifen noch zweifelt, wohin es gehen soll. Was dem schmuddeligen Venedig sein Brunetti, das ist der rauen Bretagne ihr Dupin. Die prominenten Botschafter eint vor allem eins: ihre Liebe zum Essen. Und beide Serien brillieren darin, den malerischen Zauber der Schauplätze, an denen Schändliches geschieht, zu beschwören. "Bretonisches Leuchten" führt den Leser an die Côte de Granit Rose. Da es einem bretonischen Sprichwort zufolge in der Bretagne nur auf Idioten regnet, scheint selbstredend dort die schönste Sonne. Das ist der Vorteil der Fiktion: Gegen Bannalecs neuem Krimi steht jeder noch so gut gelaunte Reiseführer letztlich als Miesmacher da.

Dupin macht Ferien - und langweilt sich kolossal. Damit bewahrt Bannalec seinen berühmten Commissaire vor der Falle, in die die meisten Serienermittler tappen: Dupins Ausgangsposition ist veritabel anders als im heimatlichen Concarneau, da er, von Freundin und Mitarbeitern zu Ferien und nichts als Ferien verdonnert, in fremden Revieren undercover ermitteln muss, misstrauisch beäugt vom dort zuständigen Kollegen. Nicht nur, dass Dupin mit seinen heimlichen Schnüffeleien en passant neue malerische Orte erkundet. Kurzerhand macht er Hotelier, Frisör und Zeitungsfrau zu gewitzten Hilfssheriffs. Ohne Frage, das ist pures Klischee. Und ebenso heiter-köstliche Lesekost wie Dupins Urlaubslektüre, das große Sommerspecial in der Quest-France: Du erkennst, dass Du ein Bretone bist, wenn für Dich die Aperitifzeit offiziell morgens um elf beginnt und ab dann alles erlaubt ist.

Das ist freilich die einzige Regel, die der Sommerfrischler beherzigt, wenn er sich mit eisgekühltem Americano oder Kir Breton auf weißem Sand lümmelt, oder sich dem zauberhaften Lichtspiel der rosafarbnen Granitlandschaften hingibt, oder sich in kleinen botanische Paradiesen von der verordneten Strandruhe erholt. Überhaupt wäre das friedvolle Feriendasein kaum auszuhalten, wären da nicht ein paar seltsame Vorkommnisse: Aus der winzigen Chapelle Saint Anne wird eine wertlose Statue gestohlen, auf eine Lokalpolitikerin ein Anschlag verübt, eine blond-blöde Gattin verschwindet, eine junge Pariserin stürzt in den malerischen Granitsteinbrüchen zu Tode. Das alles verlangt, im Clairefontaine notiert zu werden, um sich zu gegebener Zeit im genialen Hirn des sich still und leise vom Strandlaken verdrückenden Urlaubers zu einer genialen Mordtheorie zu verdichten.

Wir wollen es ihm verzeihen, dem Jean-Luc Bannalec, dass es schon bessere Krimis aus seiner Feder gab. Und verzeihen wollen wir ihm auch, dass er uns nach Trégastel und Ploumanac lockt mit dem sonnenflirrenden Versprechen auf wolkenloses Urlaubsvergnügen. Denn sollten wir tatsächlich dorthin reisen - und wir werden es tun, wenn nicht in diesem, so im nächsten Sommer - dann werden wir uns mit allem zu entschädigen wissen, was uns beim Lesen den Gaumen kitzelte.

Hinter blank geputzten Panoramascheiben einer verwunschenen Hotelvilla aus rosa Granit, mit Blick auf rosa wildromantische Kulissen werden wir coco de paimpol mit gratinierten Austern und rosa homard à l’armoricaine speisen und bei klingenden Gläsern, gefüllt mit Saumur Rosé, unsere bretonisierten Augen zum Leuchten bringen. Jawohl, das werden wir!

Info: Jean-Luc Bannalec: "Bretonisches Leuchten. Kommissar Dupins sechster Fall". KiWi-Paperback. 320 Seiten. 12,99 Euro, Audio-CD 14,95 Euro.