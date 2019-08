Von Carola Große-Wilde

«So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Seit Jahren frage ich mich, wie es sein wird, wenn wir uns wiedersehen.» - So beginnt Ildikó von Kürthys neuer Roman «Es wird Zeit» (Rowohlt Verlag, Hamburg). Und Fans der Bestsellerautorin (51, «Sternschanze», «Hilde»), die seit vielen Jahren zu den meistgelesenen deutschen Schriftstellerinnen gehört, glauben zu wissen, was jetzt kommt: Die tollpatschige und von Selbstzweifeln geplagte Protagonistin, die vor Schreck über das unverhoffte Wiedersehen auf einem Friedhofsgrab landet, wird plötzlich ihrer alten Liebe gegenüberstehen. So weit, so bekannt. Nur handelt es sich diesmal bei der alten Liebe - und das ist das Neue - nicht um einen Mann, sondern um eine Frau.