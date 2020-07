Von Andreas Heimann

Amos Oz hat sich keine Illusionen über den Nahostkonflikt gemacht. "Die schon über hundert Jahre andauernden Auseinandersetzungen zwischen uns und den Palästinensern sind eine blutende Wunde, nicht nur eine blutende Wunde, sondern eine infizierte Wunde voller Eiter", hat der israelische Autor bei seinem letzten öffentlichen Auftritt im Juni 2018 gewarnt. "So eine Wunde heilt man nicht so leicht." Im Dezember darauf ist er gestorben. In seiner Rede an der Universität Tel Aviv ging es um viele Themen, die ihm wichtig gewesen sind, nicht zuletzt um den Frieden im Nahen Osten und die Zukunft Israels.