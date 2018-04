Von Franziska Schnelle

Ein Kind, das stirbt, zählt sicher zu dem Schlimmsten, was sich Eltern oder Angehörige vorstellen können. Unvorstellbar muss der Schmerz sein, wenn diese – wenn auch ungewollt – daran beteiligt waren. So zumindest ergeht es Tonia Schreiber, der Protagonistin aus Heinrich Steinfests Roman «Die Büglerin».

Heinrich Steinfest: Die Büglerin, Piper, 288 Seiten, 20,00 Euro, ISBN 978-3-492-05663-2. Foto: Piper/dpa

Zusammen mit ihrer Nichte Emilie wird sie einen Kinosaal betreten, diesen aber alleine lebend verlassen. Die sportliche Meeresbiologin hatte zwar versucht, einen bewaffneten Mann zu überwältigen, um damit eine Katastrophe zu verhindern. Doch Schüsse fielen trotzdem und trafen ihre Nichte. Wer der Mann war, den Tonia für sich den «Erler» nannte, und was er mit der Waffe vorhatte, kann von der Polizei nicht gänzlich aufgeklärt werden. Offen bleiben die Fragen: Wollte er nur sich selbst oder auch andere töten? Hat Tonia durch ihr beherztes Eingreifen womöglich eine Mitschuld am Tod von Emilie? Für Tonia ist klar: Sie muss Buße tun - dafür, dass sie ihre geliebte Nichte nicht hatte beschützen könnten und dafür, dass sie im entscheidenden Moment versagt hatte.

Auf radikale Weise krempelt sie daraufhin ihr Leben um: Sie verlässt Wien, verkauft ihre Villa, stößt ihr gesamtes geerbtes Vermögen ab. Ohne einen genauen Plan, wie es weitergehen soll, zieht sie nach Hamburg. Durch Zufall gelangt sie dort an eine Stelle als Hauswirtschafterin. Für Tonia erscheint diese rein körperliche, harte Arbeit als geeignete Form der Bestrafung. Nach einiger Zeit verlässt sie die Stadt und zieht nach Heidelberg, wo sie sich eine neue, wenn auch bescheidene Existenz aufbauen will. Hier spezialisiert sich Tonia Schreiber auf das Bügeln und wird damit zur «Büglerin».

Eine Zeit lang führt Tonia das Leben, das sie sich für sich vorstellt: einsam, am Rande der Gesellschaft und in bescheidenen Verhältnissen. Doch vor dem Leben kann sich Tonia nicht lange verstecken. Sie lernt einen Mann kennen, mit dem sich keine romantische Beziehung, wohl aber eine innige Freundschaft entwickelt. Und dann fällt ihr eine Stickerei auf einem Hemd in die Hände, die genauso aussieht, wie die Tätowierung auf der Brust des «Erlers»: ein kleines, schwarzes Quadrat. Tonia geht den Hinweisen nach und findet am Ende Antworten. Antworten, die ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigen. Doch Tonia bekommt eine zweite Chance, ein Kind zu retten – auch wenn der Preis dafür hoch ist.

Der Autor Heinrich Steinfest hat bereits zahlreiche Krimis und Romane veröffentlicht. Doch so richtig klar wird nicht, welchem Genre «Die Büglerin» zuzuordnen ist. Das Buch folgt keinem klaren roten Faden, ganze Handlungsstränge verlaufen im Nichts und Spannungskurven flauen immer wieder ab. Beim Lesen drängt sich oft die Frage auf: «Passiert hier noch was?» Die Gefahr, das Buch zur Seite zu legen, ist groß. Das liegt sicher auch daran, dass sich zu den Figuren keine richtige Bindung herstellen lässt – sie bleiben distanziert und rational. Eine Identifikation ist weder mit der Büglerin noch anderen auftauchenden Personen möglich, da deren Gefühlswelt zu oft unbeleuchtet bleibt.

Selten gibt es mitreißende Momente. Eigentlich nur dann, wenn die Nebenfiguren von Steinfests Roman das Spröde seiner Protagonistin mit Humor und Liebenswürdigkeit wettmachen. Aber es sind rare Momente gegenüber jenen, in denen sich Leser Seite um Seite vorankämpfen.

Vielmehr entsteht der Eindruck, die eigentliche Handlung ist nur ein Nebenschauplatz für die manchmal irritierenden Ausschweifungen (etwa bei einer detaillierten Szenen-Beschreibung des Films «Mission Impossible»), manchmal langweiligen Exkurse (wie spannend, kann ein perfekt gebügeltes Hemd schon sein?) aber immerhin oft kenntnisreichen und poetischen Erzählungen mit Ausflügen in die Kunst- und Literatur-Avantgarde. Zweimal schon wurde Heinrich Steinfest für den Deutschen Buchpreis nominiert, 2016 erhielt er für «Das Leben und Sterben der Flugzeuge» den Bayerischen Buchpreis.

Das Durchhalten bis zum Ende lohnt sich daher dennoch. Belohnt werden Leser mit klugen Gedanken, präzisen Beschreibungen und scharfsinnigen Beobachtungen des Autors. Da geht es bei selbstgebackenen Torten schon einmal um den IS-Terror, da wird auf die Ungerechtigkeiten von Erbschaften hingewiesen oder auf die Permanenz des Smartphone-Gebrauchs. Steinfest widmet sich in seinem Roman somit vielen gesellschaftspolitischen Themen und erzeugt zumindest auf diese Weise Spannung.