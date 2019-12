Von Ralf E. Krüger

Warum nutzen Einsatzfahrzeuge in Deutschland Blaulicht? "Dass Polizei, Feuerwehr und Ambulanz in Deutschland blaues Licht bei ihren Einsätzen nutzen, ist im Grunde verrückt", schreibt Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt. Schließlich werde Rot als Warnfarbe ja viel besser wahrgenommen. In seinem Buch "Blau - Wie die Schönheit in die Welt kommt" ging der Autor auch diesem Phänomen auf den Grund. Das in der Titelfarbe gestaltete Buch dürfte eins der ungewöhnlichsten Bücher dieses Literaturherbstes sein.