Von Katharina Eppert

Ich wusste schon immer, dass sie mich zum Tode verurteilen würden". Hier spricht Jesus zu uns – nicht aus der Bibel, sondern aus dem fiktiven Produktionskästlein von Amélie Nothomb: empathisch, flapsig und äußerst menschlich. Die belgische Bestseller-Autorin erschafft einen greifbaren Jesus, der kurz vor der Kreuzigung steht, körperlich also gefangen ist, uns aber einen 120-seitigen inneren Monolog vor die Füße wirft. "Macht mal! Fügt mal meine wirren Gedanken, mein Hadern mit Gott, meinem Vater, und mir selbst zusammen!", könnte die provokative und an den Leser gerichtete Mammutaufgabe lauten. Warum glauben? "Mein Glaube hat kein Objekt. (...) Glauben ist eine Haltung, kein Vertrag", überlegt Jesus zwischen Diesseits und Jenseits . Er glaubt laut...

Wir wohnen seinen Gedanken ununterbrochen bei, nur selten werden diese von kurzen Handlungen begleitet oder unterbrochen, zum Beispiel wenn er mutterseelenallein in der Zelle sitzt und überlegt, wie er sich am besten hinlegen soll, damit sein Körper nicht allzu sehr schmerzt. Wenn er abgemagert sein Kreuz auf den Schultern tragen muss und die Menschen nicht verstehen, dass er in diesem Zustand noch vor der eigentlichen Kreuzigung stirbt. Aber auch wenn auf einmal Simon von Kyrene auftaucht und ihm unter der Last des Kreuzes hilft. Die Güte und Selbstlosigkeit von Menschen wird genauso vorgeführt wie ihre Schlechtigkeit. Ein Paradoxon, das den "Nothomb-Jesus" zum arabesken Grübeln und Selbstreflektieren bringt. "Christus soll sanftmütig sein. Die Ironie ist, dass meine irdischen Eltern tausendmal sanftmütiger waren als ich. Da hatten sich zwei gefunden – hoffnungslos gute Seelen".

Ein schlagendes Leitmotiv "der Passion" ist überraschenderweise der Durst, die Dürstigkeit, das Dürsten. Worte dafür tauchen viele auf, das Gefühl bleibt aber gleich, weiß Jesus, und es ergötzt ihn. Es trägt ihn über den Tod hinaus, sodass er auch nach dem irdischen Leben fast schon ein bisschen siegessicher feststellt: "Der Durstige ist präsent, denn "Die drei radikalsten Erfahrungen sind in dir vereint: Durst, Liebe, Tod – das Siegertrio."

Kaum verwunderlich ist es daher, dass Nothombs "Buch ihres Lebens", wie sie es in einem Interview nannte, im französischen Original "Soif" – zu Deutsch "Durst" – heißt.

Gerade im laizistischen Frankreich landete "Soif" sofort ganz oben auf dem Bestseller-Regal, und das obwohl hier ein provokanter Jesus spricht, mit all seinen Macken und Kanten, geschrieben in der Ich-Perspektive. Aber vielleicht ist gerade jene religiöse Zerrissenheit des Protagonisten das, was so befreiend wirkt, changiert Nothomb doch gekonnt zwischen Annäherung und ironischer Distanz. Ihr Jesus wird nicht herabgesetzt, nur weil er offen über seine Liebe zu Magdalena und seiner Mutter spricht und weil er Gott nicht immer versteht, ihn sogar kritisiert: "Aus Liebe zu seiner Schöpfung hat mein Vater mich meinen Henkern ausgeliefert. Gibt es eine perversere Art des Liebesbeweises? (...) Ich opfere mich zum Wohle aller. Das ist doch abartig!" Es gibt aber auch schöne Dinge, für die Jesus Gott seine Bewunderung zollt: "Dass eine körperlose Macht auf die Idee kam, einen Körper zu erschaffen, ist und bleibt ein großartiger Geniestreich." Ja, Jesus mag seinen Körper. Er liebt ihn. Ohne ihn wäre Performanz nicht möglich. Durst, Liebe, Tod? Ohne Körper hinfällig. "Die Passion" ist eine Hymne an den Körper, mit seiner Genialität, aber eben auch mit seiner Verletzlichkeit.

Amélie Nothomb wurde 1967 in Kobe, Japan, geboren und hat ihre Kindheit und Jugend als Tochter eines belgischen Diplomaten hauptsächlich in Fernost verbracht. Seit ihrer Jugend schreibt sie wie besessen. Ihre Romane erscheinen in 39 Sprachen. Für "Mit Staunen und Zittern" erhielt sie den Grand Prix de l’Académie française, "Die Passion" wurde 2019 für den "Prix Goncourt" nominiert. Nothomb lebt in Paris und Brüssel. Sie ist in einer streng katholischen Familie aufgewachsen, lernte den Katechismus und konnte schon früh für sich Ungereimtheiten ausmachen, allen voran die Kreuzigung. Dass dies etwas Gutes sein sollte, versteht sie nicht, wie sie in einem Interview kritisierte. Und so transferiert sie dieses Unverständnis auch in "Die Passion" alias "Soif".

Wie viele autobiografische Glaubenskonflikte letztendlich in ihren Werken stecken, darüber kann man nur spekulieren. Doch die Literatin, die laut eigenen Aussagen jeden Tag um 4 Uhr früh für ihre Passion, das Schreiben, aufsteht und eine Vorliebe für große Hüte hat, weiß zu verstehen, wie viel "Ich", wie viel "Gesellschaft" und vie viel "Ironie" sie in ihre lebensnahen Geschichten mischt.

Selbst ein todernstes Thema wie die Kreuzigung Jesus wird auf einmal plastisch, emotional und ein bisschen verrückt, wenn Nothomb ihr Fiktionsnetz drüber spannt. Kurzum: Es berührt durch ironische Distanz.

Info: "Die Passion" von Amélie Nothomb, 128 Seiten, Diogenes Verlag, 20 Euro, ISBN: 978-3-257-07141-2