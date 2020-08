Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Sharon Stone (62), die mit dem Erotik-Thriller "Basic Instinct" weltberühmt wurde, schreibt ihre Memoiren.

Im März 2021 soll ihr Buch "The Beauty of Living Twice", teilten Stone und das US-Verlagshaus Knopf mit. "Ich habe gelernt, Unverzeihliches zu vergeben", schrieb der Hollywood-Star auf Twitter. Sie wolle ihre Lebenserfahrungen teilen, um anderen dadurch zu helfen.

Stone schreibe "freimütig" über ihre Karriere und ihr Privatleben, etwa über die Folgen ihres schweren Schlaganfalls. Sie sei "mutig, ehrlich und offen", heißt es in einer Mitteilung des Verlags.

Als männermordende Krimi-Schriftstellerin Catherine Tramell in "Basic Instinct" schlug die Schauspielerin 1992 lässig die Beine übereinander, eine verruchte Szene, die in die Filmgeschichte einging. Für ihre Rolle als drogensüchtige Mafiaboss-Gattin in "Casino" (1996) an der Seite von Robert de Niro unter der Regie von Martin Scorsese holte sich Stone eine Oscar-Nominierung.

Die zweifach geschiedene Schauspielerin ist Mutter von drei Adoptivsöhnen. 2001 erlitt sie einen schweren Schlaganfall, von dem sie sich nur langsam erholte. Sie musste wieder laufen und sprechen lernen. Sie hatte lange Zeit auch Seh- und Gedächtnisprobleme. Der Buchtitel "The Beauty of Living Twice" heißt soviel wie "Das Schöne, zweimal zu leben".

