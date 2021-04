Oberaurach (dpa) - Weil ihr Dankeschön-Lied an Deutschlands Landwirte im Internet mehr als eine Million Mal angeklickt wurde, fährt die fränkische Band Dorfrocker mit dem Traktor nach Mallorca. "Die Resonanz ist der absolute Wahnsinn", sagte Markus Thomann am Freitag in Oberaurach.

Er und seine Brüder Philipp und Tobias haben das Lied "Der King" gemeinsam mit dem Comedian Thomas Willibald ("Addnfahrer") aufgenommen. Damit wollen sie sich bei den Landwirten in Deutschland für ihre Arbeit bedanken.

Nun geht es daran, das Versprechen einzulösen, das die Band ihren Fans gegeben hat: Weil das Video im Internet ein so großer Erfolg geworden ist, wollen die Brüder und Thomas Willibald nach Mallorca fahren. In der kommenden Woche werden sie in die Planungen für den Traktor-Trip einsteigen. Ob sie dabei einen Oldtimer-Schlepper ohne Verdeck fahren, wie im Video zu "Der King" zu sehen ist, oder einen modernen Traktor mit viel Technik und Klimaanlage, ist noch offen. "Wir schauen mal, was sich eignet", sagte Markus Thomann.

Außerdem hat die Band schon Anfragen für Auftritte - etwa bei Direktvermarktern oder auf Bauernhöfen. "Sobald wieder Treffen von 20 oder 30 Leuten möglich sind, wollen wir das machen."

In dem Musikvideo werden zunächst Szenen auf einem Bauernhof vor voralpenländischer Kulisse gezeigt, dann fahren die Interpreten mit einem Oldtimer-Traktor und Anhänger über die Wiese und singen: "Ich bin der King auf dem Bulldogsitz".

Vor einem Jahr landete die Band, die auch bei der "Fastnacht in Franken" dabei war, bereits einen Internet-Hit mit dem Song "Stille Helden" für die Helfer in der Corona-Krise. Die Dorfrocker waren nach eigenen Angaben für den Musikpreis "Echo" nominiert, Alben schafften es in die Top 10 der deutschen Album-Charts.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-140737/3