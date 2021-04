Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Martin Scorsese (78, "Departed - Unter Feinden") will als Produzent ein Filmmusical mit der Musik des Komponisten George Gershwin (1898 - 1937) auf die Leinwand bringen.

Dabei stehen ihm sein langjähriger Produzent Irwin Winkler (89, "Wie ein wilder Stier, "Good Fellas", "The Irishman") und der irische Regisseur John Carney (49, "Once"), der zuletzt die Musikfilme "Sing Street" und "Can A Song Save Your Life?" drehte, zur Seite.

Der geplante Film mit dem Titel "Fascinating Rhythm", in Anlehnung an einen Gershwin-Song, sei aber keine Biografie über den legendären Komponisten, wie die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichten. Das Musikdrama um eine junge Frau in New York sei von dem Leben und der Musik Gershwins inspiriert. Die Nachlassverwalter des Künstlers sollen für die Verwendung seiner Lieder grünes Licht gegeben haben.

Gershwin war mit Swing-Melodien wie "Summertime" oder "I Got Rhythm" weltbekannt geworden. Zu seinen Hit-Kompositionen zählen "Rhapsody in Blue" und "Ein Amerikaner in Paris", die Oper "Porgy und Bess" und Musicals wie "Lady, Be Good!" und "Funny Face". Gershwin starb 1937 im Alter von 38 Jahren an einem Gehirntumor.

