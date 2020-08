Perserkönig Xerxes startet 480 vor Christus einen weiteren Anlauf, Griechenland einzunehmen, nachdem sein Vater Dareios in der Schlacht bei Marathon zehn Jahre zuvor daran gescheitert war. An den Thermopylen, einer strategisch wichtigen Gebirgsschlucht an der griechischen Ostküste, trifft Xerxes' Heer auf die Männer aus Sparta. Es ist die Geburtsstunde eines Jahrtausende währenden Mythos um Heldenmut und Aufopferung, der die Geschichte Europas geprägt hat.

Mitunter werden für die Schlacht konkrete Daten genannt, doch die sind umstritten. "Beim griechischen Kalenderchaos ist das unmöglich", sagt Altphilologe Thomas Poiss von der Berliner Humboldt-Universität. Die Potsdamer Geschichtsprofessorin Loretana de Libero gibt zudem zu bedenken: Schon die antiken Historiker seien sich über den genauen Zeitpunkt nicht einig gewesen. "Es wird nie ein Datum als solches genannt." Gesichert ist: Es war im Spätsommer 480 vor Christus.

Das Perserreich erstreckt sich damals über das gesamte Gebiet von der heutigen Türkei und Libyen im Westen bis an den Indus im Osten. Griechenland als Einheit gibt es nicht, wohl aber viele vor allem kulturell verbundene Stadtstaaten (Poleis), die teilweise nicht größer sind als heutige Kleinstädte. Als große Mächte stechen Athen und Sparta hervor, Winzlinge im Vergleich zu den Persern.

Die historischen Fakten über die Schlacht an den Thermopylen sind dünn. Kronzeuge ist Herodot, der aber auch nur aus zweiter Hand berichtet. Seine "Historien" entstehen rund 50 Jahre nach dem Ereignis. "Was konnte man Jahrzehnte später über die Schlacht noch erfahren?", fragt Philologe Poiss. "Zumal es kaum Überlebende gab." Die von ihm überlieferten Angaben zum Perser-Heer seien massiv übertrieben. "Doch für die Antike war das sicher eine riesige Zahl."

Heute wird geschätzt, dass den rund 100 000 Persern (wobei nicht alle Krieger waren) nur einige Tausend Griechen gegenüberstanden. Bei der Schlacht am Engpass selbst waren wohl neben den 300 Kämpfern aus Sparta auch etwa 1000 aus den verbündeten Poleis dabei, dazu sicher noch Hilfstruppen. Doch es ist ein aussichtsloser Kampf.

Leonidas und seine Männer halten die Stellung für drei Tage und können den Persern tatsächlich auch herbe Verluste zufügen. Doch dann macht der Sparta-König taktische Fehler: Die Gegner fallen seinen Truppen in den Rücken. "Rätselhaft ist, warum die Griechen angeblich nicht wussten, dass die Engstelle umgangen werden konnte", sagt Poiss. Leonidas lasse überhaupt keine Strategie erkennen.

Nach Spartas Niederlage und dem Tod fast aller griechischer Krieger bei den Thermopylen hat Xerxes freie Bahn nach Süden Richtung Athen. Für die persische Geschichte sei das Scharmützel kaum von Bedeutung, sagt Historikerin de Libero, die an der Universität Potsdam und der Hamburger Bundeswehr-Universität unter anderem zur Kulturgeschichte der Gewalt vom Altertum bis in die Neuzeit forscht.

Doch schon Herodot idealisiere die Schlacht für die griechischen Leser zu einem Kampf des Guten gegen das Böse, sagt de Libero. In Sparta gab es eine Art Adelsherrschaft der sogenannten Spartiaten, an deren Spitze zwei Könige standen; Xerxes war als Alleinherrscher in Persien quasi das Gesetz selbst. "Die freien Griechen auf der einen Seite, auf der anderen die unterdrückten Barbaren", sagt die Historikerin.

Dazu kommt noch die militärische Legende, der sogenannte "Bollwerk-Mythos": Krieger, die ehrenhaft bis zum letzten Mann auf verlorenem Posten kämpfen. "Siegen oder Untergehen ist ein Motto, das später besonders im Zeitalter des Nationalismus und im Nationalsozialismus zu finden ist", sagt de Libero. Wie ein hohles Gefäß wirke dabei die Thermopylen-Erzählung, das gefüllt werden könne durch ebenso hohle Begriffe wie Heldentum, Ehre, Treue oder Opfer.

Auf den Sparta-Mythos bezieht sich heutzutage etwa die vom Verfassungsschutz beobachtete, rechtsextreme Identitäre Bewegung, die das völkisch-rassistische Weltbild einer vermeintlichen Invasion von Muslimen nach Europa verbreitet. Ihre Anhänger stilisieren sich selbst zu Heroen, um das sogenannte Abendland gegen angeblich barbarische Eindringlinge aus islamisch geprägten Ländern zu retten.

Den Mythos instrumentalisierte schon die nationalsozialistische Propaganda unter Hitler für ihre Zwecke. So wendet sich am 30. Januar 1943 Reichsmarschall Hermann Göring mit der Leonidas-Geschichte an die Nation, während die katastrophale Niederlage der Wehrmacht in Stalingrad kurz bevorsteht: "Auch damals war es ein Ansturm aus dem asiatischen Osten, der sich hier an nordischen Menschen brach", sagt die NS-Größe. "Heute gilt dieses, dieser Kampf dort, dieses Opfer dort, noch so heroisch, so als Beispiel höchsten Soldatentums." Von Göring ist es ein Abgesang, drei Tage später kapitulieren die eingekesselten Deutschen in der russischen Stadt.

Auch im Film "300" erinnert viel an den Heroenkult der Faschisten. Ein verschwitztes Pathos, Töten im Namen von Heimat und Freiheit, Männer als gnadenlos furchtlose Maschinen. "Ich denke nicht, dass ohne den Film dieses Ereignis eine solche Wirkmächtigkeit in der rechtsextremen, völkischen Szene erlangt hätte", sagt de Libero. Die Thermopylen-Erzählung lebt seit 2500 Jahren von ihrem Mythos. Denn Realität und Legende sind kaum mehr voneinander zu trennen.