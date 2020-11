Judd Apatow will eine Komödie zu den Auswirkungen von Corona drehen. Foto: Peter Foley/EPA/dpa/Archiv

Los Angeles (dpa) - Comedy-Spezialist Judd Apatow (52, "Jungfrau (40), männlich, sucht", "Beim ersten Mal", "Dating Queen") will die Corona-Auswirkungen in Hollywood als Komödienstoff inszenieren.

Im Auftrag des Streamingdienstes Netflix werde der Regisseur eine noch titellose Ensemble-Komödie drehen, berichteten die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Deadline.com". Dabei geht es um eine Gruppe Schauspiel-Kollegen, die während der Corona-Pandemie in einem Hotel festsitzen und einen Film fertigdrehen müssen.

Über die Besetzung wurde noch nichts bekannt, aber den Filmblättern zufolge könnte dieses Projekt eine Star-Riege anlocken. Apatow schreibt auch am Drehbuch mit und produziert den Film. Zuvor arbeite der Regisseur über viele Jahre hinweg mit dem Studio Universal Pictures zusammen. Im Juli brachte er mit dem Studio die Tragikomödie "The King of Staten Island" heraus.

