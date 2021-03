Zur Person

Ritchie Blackmore wurde 1945 in der englischen Kleinstadt Weston Super Mare als Richard Hugh Blackmore geboren. 1968 gründete er mit dem Organisten Jon Lord die Band Roundabout, aus der Deep Purple hervorging. Sein dynamisches Spiel ist auf Hard-Rock-Klassikern wie "Smoke On The Water" und "Child in Time" zu hören. 1975 gründete Blackmore mit dem Sänger Ronnie James Dio die Gruppe Rainbow, die ebenfalls sehr erfolgreich wurde. 1997 tat er sich mit Candice Night zu der Mittelalterband Blackmore’s Night zusammen, von der bis heute zehn Studioalben erschienen sind. Night wurde 1971 auf Long Island/New York als Candice Lauren Isralow geboren. 1993 war sie Backgroundsängerin bei Deep Purple und schrieb später Songs für das Rainbow-Album "Stranger In Us All" (1995). 2008 heirateten Blackmore und Night. Das Paar lebt auf Long Island und hat zwei Kinder.