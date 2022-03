Von Bruno Dumbeck

Wen immer man nach Walter Nußbaum fragt, der antwortet stets mit Formeln dieser Art: "Der ist unerbittlich", "der gibt sich nie zufrieden" oder "der arbeitet mit dem Chor geradezu verbissen."

Friederike Tomi (Alt) hat vor Jahrzehnten bei diesem offenkundig sehr anspruchsvollen Dirigenten in seiner Johanneskantorei in Neuenheim gesungen. Bis zur Erschöpfung – und bis zum persönlichen Glück. Zur Vorbereitung von Bachs h-Moll-Messe wurde der Chor in einem Schwarzwälder Konklave eine Woche lang sogar "kaserniert", bis alle das Opus in kleinsten Quartetten vorsingen konnten. Dass dem jungen Kirchenmusiker – er wirkte an der Johanneskirche von 1975 bis 1992 – gar nichts anderes übrig blieb als die strenge Umsetzung des Notentextes und dazu kompromissloses Proben, scheint zwar verständlich, ist aber in dieser Intensität rar.

Andere Dirigenten hätten bei Laiensängern schon viel früher ihren Anspruch reduziert oder schlicht aufgeben. Die haben sich allerdings auch nie an zwölftönige Werke wie das "Augenlicht" von Anton Webern oder Arnold Schönbergs Vertonung des 130. Psalms "De profundis" gewagt. Carola Keil (Solo-Sopran) singt immer wieder in Nußbaums Schola Heidelberg. Sie schlägt dieselbe "Partitur" auf und bescheinigt dem Chorleiter eine "akribische Arbeit", der sich – wenn mal wirklich nicht realisierbar ist, was in den Noten steht – auch mit dem Komponisten anlegt. So hatte selbst ein Helmut Lachenmann ein Einsehen und korrigierte sein Werk. Nußbaum: "Wenn Differenzen auftauchen, müssen wir sie benennen." Und aus seiner Schola ist dankbare Treue zu hören: "Ohne diesen Spagat aus Alter und Neuer Musik hätten wir nicht überlebt."

Mit der Tagesarbeit des hauptamtlichen Kantors in Neuenheim wollte sich der Kirchenmusiker Nußbaum eines Tages nicht mehr zufriedengeben und wechselte in die verantwortungsvolle Ausbildung der nächsten Generation: An der Musikhochschule Hannover übernahm er (bis 2015) die Professur für Chorleitung und Dirigieren. Dass er dabei seine über Jahrzehnte hinweg verfolgte Pflege von Barock und Klassik ebenso gerecht wurde wie dem Studium von Romantik und Moderne, das belegen heute seine Schüler in aller Welt.

Er selbst hatte das dirigentische Handwerk bei prominenten Meistern gelernt: die Analyse des Kontrapunkts bei Nikolaus Harnoncourt und die Prinzipien der historischen Aufführungspraxis sowie die Tiefen des Klangs bei Sergiu Celibidache: "Der hat mir das Pianissimo beigebracht." Die Dramaturgie großer Sinfonien studierte er bei Michael Gielen, den offenen Blick auf die Moderne bei Péter Eötvös.

So klingt das musikalische Lebenswerk des Jubilars: Die Programme seiner Konzerte sind kolossal weitgespannt. Die zunächst oft unvereinbare Konfrontation Alter und Neuer Musik erschließt sich erst beim genaueren Hinhören, beim Blick hinter die Notensysteme. Wenn ein Abend mit Guillaume de Machaut (*1305), Josquin Desprez (*1450) und Carlo Gesualdo (*1566) beginnt, kann der bei Luigi Nono (1924-1975) und Luciano Berio (1925-2003) enden. Dazwischen liegen fünf Jahrhunderte.

Dieses Charakteristikum unterscheidet Nußbaums Konzerte von denen seiner Kollegen. Dabei geht seine Vision einer ungebrochenen Musikgeschichte immer vom Inhalt aus: Komponisten, so ist er überzeugt, bezogen und beziehen immer Stellung zu ihrer Zeit, ihrem Glück, ihren Nöten und Gefahren. Deshalb passen Heinrich Schütz und Jan Dismas Zelenka so gut zu John Cage, Bernhard Lang und Iannis Xenakis. Sein hiesiges Publikum, darunter stets viele junge Leute, weiß diesen Reichtum zu schätzen. O-Ton Nußbaum: "Wir haben Zuhörer, die gerne über die Musik reden."

In Heidelberg feiert er nun seit 30 Jahren mit seiner Schola Heidelberg und dem ensemble aisthesis einen Erfolg nach dem anderen, neuerdings im alten Bahnbetriebswerk. Das Klangforum Heidelberg ist aber auch weit über die Kurpfalz hinaus renommiert: Walter Nußbaum gastierte mit seinen zuweilen gestressten Ensembles (Carola Keil: "Wir haben manchmal sechsstündige Proben ...") auch in der neuen Pariser Philharmonie, bei den Salzburger Festspielen, bei der Biennale in Venedig, beim WDR in Köln, bei den Schwetzinger SWR-Festspielen oder in Berlin. Zuletzt gerade im norwegischen Bergen. Wie gut, dass viele bewegende und berührende Momente seiner Kunst zusammen mit vokalen und instrumentalen Kollegen auch auf CD gebannt sind.

Ein kostbarer Beleg: der Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Am 1. April dirigiert der Jubilar in der Peterskirche beim Heidelberger Frühling (als eine Art Geschenk des Festivals zum 70. Geburtstag) Bachs Kantate "Ihr werdet weinen und heulen", die mit einer Neukomposition der schwedischen Komponistin Lisa Streich – jüngst wurde sie mit dem Heidelberger Künstlerinnenpreis ausgezeichnet – kombiniert wird. Gewiss keine Geburtstagsmusik, wohl aber eine durchaus zutreffende Beschreibung der aktuellen Lage unserer heutigen Welt.