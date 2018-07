Stift Neuburg in Ziegelhausen nennt Jürgen Egyptien einen "traumhaft schönen Ort". Dort nahm Stefan George im frühen 20. Jahrhundert in der Gesellschaft des Schriftstellers und Alchemisten Alexander von Bernus auch an okkulten Veranstaltungen teil. Foto: Dagmar Welker

Von Heribert Vogt

Heidelberg. "An einem heißen Frühlingsmittag des Jahres 1913 ging ein junger Student durch die Hauptstraße der Stadt Heidelberg. Er hatte eben das Brunngässlein gekreuzt und beachtete, wie der gewohnte Strom der Gänger … erschöpft durch die noch ungewohnte Hitze träg über das glühende Pflaster kroch." Da hat der Student Blickkontakt mit einer aufsehenerregenden Gestalt: "Plötzlich wusste der Betrachter: es war ein Strahl dieser Augen, der ihn gebannt hatte, schnell wie ein Blitz war ein Blick zu ihm herübergeflogen, hatte ihn im Innersten durchdrungen und war mit einem leichten flüchtigen Lächeln weitergewandert. Und nun stieg das Wissen auf: war es ein Mensch, dann - Stefan George."

Das schrieb der Ökonom Edgar Salin über den Dichter George (1868-1933), der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Der Aachener Literaturwissenschaftler Jürgen Egyptien hat jetzt eine neue Biographie über ihn vorgelegt.

Und man kann schon sagen, dass Stefan George nicht nur durch die Heidelberger Hauptstraße, sondern auch durch die allgemeine wie die lokale Literaturgeschichte als so rätselhafte, schemenhafte und widersprüchliche Dichterfigur wandelt. Das beginnt schon damit, dass der am 12. Juli 1868 in Büdesheim (heute Bingen) geborene Lyriker den größten Teil seines Lebens ohne festen Wohnsitz verbrachte, häufig bei Freunden und Bekannten lebte. Außerdem war Georges Wirken aufs Engste verschlungen mit seinen vielen Anhängern, dem über Deutschland verstreuten George-Kreis, der dem Dichter als Meister huldigte.

Und in der Villa Lobstein unterhalb des Heidelberger Schlosses fand an Pfingsten 1919 ein so genanntes "Seelenfest" mit George statt. Foto: Stefan Kresin

Schließlich strahlt nicht nur der Mensch Stefan George das Exzeptionelle aus, sondern auch seine hermetischen Gedichte waren stets von einer besonderen Aura umgeben. So provozierte das schwer fassbare Gesamtphänomen George eine ganze Reihe von Fragen, vor allem wohl folgende: Hat das Wirken des Dichters dem Nationalsozialismus den Weg bereitet? Oder hat es gerade ein Gegenprogramm geboten?

Zudem: Wie essenziell war Georges Homosexualität für sein Leben und Werk? Hier sind sogar vage Missbrauchsgerüchte im Schwange, die allerdings nirgends belegt sind. Und die kann auch Egyptien in seiner George-Biographie nicht klären: "Wenn immer wieder auch über Georges ‚privates‘ Leben gesprochen wird, so lasse ich gleichwohl Spekulationen über sein ‚Intimleben‘ aus. Dass George homosexuelle Neigungen hatte, ist seit je klar gewesen".

Aufstieg zum "Neckar-Athen"

Jürgen Egyptien, Herausgeber des Stefan George-Werkkommentars sowie ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Stefan-George-Gesellschaft, macht in seiner Darstellung besondere Aktivitätszentren im Leben des Dichters aus. Und das sind nach frühen Reisen durch Europa neben Berlin, wo er studierte, vor allem auch München (Schwabing) und Heidelberg. So finden sich die Kapitelüberschriften "Heidelberg: Kontroverse mit Max Weber und Entdeckung von Percy Gothein" sowie "Stift Neuburg und ‚Der Stern des Bundes‘: Okkultismus und Esoterik am Vorabend des Ersten Weltkriegs".

In dieser Zeit kam George im Gefolge des Dichters und Germanisten Friedrich Gundolf regelmäßig an den Neckar, wo die Universität seinerzeit zum "Neckar-Athen" aufgestiegen war - "zu einem Zentrum des intellektuellen Lebens in Deutschland". Egyptien weiter: "Die in der Kleinstadt sichtbare Präsenz Georges trug dazu bei, dass sich hier in den Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein ganz eigenes, von Georges Geist durchdrungenes kulturelles Klima entwickelte. Er wurde bald zu einer stadtbekannten Erscheinung, da er es liebte, rechts und links eingehakt in die Armbeuge zweier Jünger durch die Straßen zu flanieren."

Stefan George auf dem Cover von Jürgen Egyptiens neuer Biographie.

Der zweite damalige "‚Titan‘ des Heidelberger Geisteslebens" war der berühmte Sozialwissenschaftler Max Weber. Und der Dichter George stand "in diametralem Gegensatz zu Webers liberalem Fortschrittsdenken und seiner rein rationalen Ethik".

Einen besonderen Blick wirft Egyptien auf das Stift Neuburg in Ziegelhausen: "Es ist ein traumhaft schöner Ort und bildet … quasi eine Brücke zwischen den leicht überspannten Gedankenexperimenten Schwabings und dem von Georges geistiger Präsenz imprägnierten intellektuellen Leben Heidelbergs." Dort nahm George in der Gesellschaft des Schriftstellers und Alchemisten Alexander von Bernus an okkulten Veranstaltungen teil. Und südlich des Neckars gab es etwa an Pfingsten 1919 in der Villa Lobstein unterhalb des Heidelberger Schlosses ein so genanntes "Seelenfest".

Insgesamt unterstreicht Egyptien, dass sein Buch aufgrund der vorangegangenen Forschungen "Facetten von Georges Persönlichkeit und Dichtung sichtbar macht, die in den bisherigen George-Biographien nicht vorkommen". Und weiter: "Sein Humor, seine Selbstironie, seine Lockerheit sind einige dieser Aspekte, die hinter der Betonung des Herrscherlichen oder Gestrengen bisher zu wenig wahrgenommen wurden." Außerdem betont der Biograph, dass sich Georges Wirken keinesfalls auf seine sexuelle Orientierung reduzieren lässt. Und in politischer Hinsicht urteilt er: "George war weder Protofaschist noch Demokrat, er war ein apolitischer Dichter mit einem ausgeprägten Elitebewusstsein."

Die ambivalente Erscheinung Georges besteht für Egyptien einerseits darin, "dass sein Werk, seine Person und der von ihm geschaffene Kreis wie ein nach außen hin hermetisch abgeschlossener Fremdkörper" erscheinen. Andererseits wird Gottfried Benn zitiert, der George als "das großartigste Durchkreuzungs- und Ausstrahlungsphänomen, das die deutsche Geistesgeschichte je gesehen hat", nachdrücklich würdigte. In diesem Spannungsfeld kommt Egyptien zu dem Schluss: Die poetische "Begegnung mit dem Göttlichen in Gestalt des Eros ist der Kern der dichterischen Prophetie Georges". Und: "Es ist diese Erkenntnis von der latenten Möglichkeit im Leben des Menschen, des Schönen an sich ansichtig zu werden, die seinem Werk eine utopische Dimension einschreibt. Erst und nur diese Möglichkeit verleiht dem menschlichen Dasein Sinn."

Info: Jürgen Egyptien: "Stefan George. Dichter und Prophet". Theiss Verlag in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt 2018. 472 S., geb.; 29,95 Euro.