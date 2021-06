Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Was für großartige Assoziationsketten und Begriffe fallen einem doch zum Heidelberger Zimmertheater ein: Gourmet-Restaurant für Geistiges, Boxring für den wortmächtigen Schlagabtausch, ein mit geschliffenem Wortwitz gefülltes Schmuckkästchen, Kammerspiel-Kabinett oder beispielsweise auch Hohes Haus für anspruchsvolle Unterhaltung. Die Reihe ließe sich noch lange fortsetzen. Gillis van Rappard hat die Institution an der Hauptstraße zu höchsten Höhen geführt, schon 1964 assistierte ihm Ute Richter, die seine Arbeit ab 1976 zunächst als Regisseurin, ab 1985 auch als Intendantin fortsetzte. Mit ganz neuen Akzenten und dem Talent für anspruchsvoll-unterhaltende Theaterkost. Nun verabschiedet sie sich in den Ruhestand.

Jetzt zeigt Ute Richter mit Éric Emmanuel Schmitts "Enigma" aber noch eine weitere Inszenierung, ihre 119.! Bereits zum Junibeginn hat sie die Leitung des Zimmertheaters in jüngere Hände übergeben: Neuer Prinzipal ist der 54-jährige Regisseur Joosten Mindrup. Die RNZ traf ihn zum Interview.

Herr Mindrup, der heutige Tag markiert ein wichtiges Datum im Heidelberger Kulturkalender: Sie übernehmen die Intendanz von der langjährigen Prinzipalin Ute Richter. Wie wird der Tag voraussichtlich für Sie verlaufen?

Das Zimmertheater steht kurz vor der Premiere der Inszenierung von "Enigma", die Ute Richter eigentlich bereits Ende Januar herausbringen wollte, sie aber nun coronabedingt erst am 3. Juni zeigen wird. Im Hintergrund werde ich so geräuschlos wie möglich mein Büro einrichten und mich um die Hygienemaßnahmen und Einlassvorschriften der öffentlichen Hauptprobe für die Mitglieder des Freundeskreises kümmern. Wenn am Abend noch etwas Zeit bleibt, werden wir mit Ute Richter und allen Mitarbeitern bestimmt noch mit einer "Schorle Royal", ihrem Lieblingsgetränk, auf die Stabübergabe anstoßen.

Ein Spiel um Machtverhältnisse und starke Persönlichkeiten: Mit Willy Russels „Bildung für Rita“ („Educating Rita“) gab Joosten Mindrup vor zwei Jahren seinen Regie-Einstand am Heidelberger Zimmertheater. Die kesse Studentin (Cynthia Thurat) ist ihrem grau melierten Professor (Wolfgang Mondon) in puncto Schlagfertigkeit und Argumentationskraft nach nur wenigen Szenen überlegen. Foto: Mara Eggert

Sie kennen das Zimmertheater schon durch zwei eigene Inszenierungen: Willy Russells "Educating Rita" und den medizinischen Psycho-Krimi "Die Niere" zum Thema Organspende. Wie haben Sie die sehr spezielle Atmosphäre des kleinen, aber dennoch bedeutenden "Spezialitätenladens" erlebt?

Als ich das Zimmertheater vor sechs Jahren das erste Mal betrat, und ich glaube, so geht es den meisten Besuchern, da wurde es hell. Und das lag nicht an den Scheinwerfern. Ich habe mich im Nu in dieses Theater verliebt. Hier wollte ich inszenieren, das war klar. Dann hat Ute Richter mir diesen Wunsch mit "Educating Rita" erfüllt, nachdem ich lange genug an Ihrer Tür gerüttelt hatte. Jeder Probentag am Zimmertheater hat meine starke Anziehung bestätigt. Die Atmosphäre im Hause mit allen Mitarbeitern ist vertrauensvoll und immer konstruktiv für die Sache. Das Publikum ist anspruchsvoll, hört und sieht sehr genau hin und äußert sich im Gespräch zu Details der Inszenierung, so dass man als Regisseur gut ausgeschlafen sein muss. Das Zimmertheater ist tatsächlich ein "Spezialitäten-Restaurant" mit Gästen, die einen feinen Gaumen haben, aber keinesfalls abgehoben sind.

Die Kulturszene war aufgrund der Corona-Pandemie über viele Monate paralysiert.

Es ist gut, dass die kulturelle Durststrecke jetzt endet, alle sehnen sich nach Theater, Musik, Literatur und Film als Gemeinschaftserlebnis und nicht als Stream vor dem heimischen Computer. Gut, dass es jetzt mit "Enigma" im Zimmertheater wieder los geht!

Was haben Sie sich für Ihren eigenen Start als Regisseur vorgenommen?

"Meisterklasse" von Terrance McNally. Ein großartiges Stück über die Callas, die nach dem Ende Ihrer Gesangskarriere an der berühmten Juilliard School in New York jungen Meisterschülern mitunter schmerzhaft zeigt, welche Herausforderungen sie als Künstler im Berufsleben "da draußen" erwarten. Dabei postuliert sie einen kompromisslosen Anspruch, den Sie auch auf die Bühnenkunst allgemein formuliert lesen können. Insofern ist dieses Stück ein hoffentlich festlicher Auftakt des Neubeginns, zugleich aber auch ein künstlerischer Kompass und nicht zuletzt eine Hommage an meine Vorgängerin, die in Ihrer Arbeit auch keine Kompromisse zugelassen hat. Ich bin sehr froh über die Kooperation mit der Hochschule für Musik in Mannheim, die der Leiter der Opernabteilung, Professor Andreas Baesler, ermöglicht hat. Die jungen Gesangsstudenten des Stückes sind allesamt Absolventen seiner Opernschule. Alle Pläne sind augenblicklich natürlich immer noch labil, was die Entwicklung der Pandemie angeht.

Einen weiteren Coup landete der neue Zimmertheater-Intendant im vergangenen Jahr mit Stefan Vögels Vierpersonen-Stück „Die Niere“ zum Thema Organspende. In dieser Komödie knirscht es atmosphärisch zwischen zwei Paaren. Mit von der Partie waren (von links): Christian Schulz, Sabine Berg, Philip Leenders und Josephine Raschke. Pandemiebedingt durften jeweils nur rund 30 Besucher zu den Vorstellungen kommen. Foto: Konrad Gös

Ute Richter hat das Zimmertheater mit ihren Regiearbeiten über mehr als vier Jahrzehnte geprägt. Wie schwierig ist unter diesen Bedingungen ein Neuanfang?

Ute Richter und ich sind künstlerisch sehr nahe Verwandte und respektieren uns, das erleichtert den Übergang. Die Sprache ist für sie wie für mich das Herz des Theaters. Sie hat mit Ihrer Arbeit als Intendantin des Zimmertheaters alles erreicht, was man erreichen kann.

Liegt demzufolge zwischen Kontinuität und Neuanfang ein schmaler Grat?

Über Jahrzehnte hat Ute Richter das Haus zu einer "Marke" geformt, die sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik enormen Zuspruch hat, die Platzauslastung beträgt mehr als 90 Prozent. Welches Theater schafft das heute noch? Das bedeutet, dass das Konzept stimmt. Ich würde den Teufel tun, alles umzukrempeln. Außerdem ist das psychologische Kammerspiel, wie es Peter Spuhler in Bezug auf das Zimmertheater einmal treffend genannt hat, genau das Theater, das ich machen möchte. Schauspielertheater, das die Geschichte des Autors erzählt. Die Regie soll man gar nicht spüren. Um das Bild des Spezialitäten-Restaurants aufzugreifen: Als neuer Koch eines beliebten Lokals werden Sie nicht die gesamte Speisekarte ändern, sondern die Gäste nach und nach mit neuen Zutaten überraschen. Ich freue mich darauf.

Wie sieht ein idealer Spielplan fürs Zimmertheater aus? Wollen Sie weiterhin ca. vier Produktionen pro Jahr im Ensuite-Betrieb zeigen?

Der Spielplan mit drei bis vier Ensuite-Stücken pro Jahr ist ja ein Resultat der großen Publikumsnachfrage und kein gesetzer Rahmen. Deshalb werde ich weiter darauf bauen, dass unser Publikum uns so gewogen bleibt. Natürlich kann es vielleicht auch mal eine Premiere mehr sein, wenn unser "Finanzminister" Franz Thüringer nicht zu sehr mit den Zähnen knirscht. Durch den guten, neuen Kontakt zur Mannheimer Hochschule für Musik denke ich aber daran, an spielfreien Tagen Kammermusikabende zu machen. Und auch regelmäßige Sonntagsmatineen mit Lesungen wird es geben.

Planen Sie die Zusammenarbeit mit anderen Zimmertheatern bzw. Studiobühnen? Oder anders gefragt: Können Sie sich vorstellen, dass Heidelberger Inszenierungen auch woanders gezeigt werden?

Vorstellen kann ich mir Vieles. Solche Kooperationen machen sich in der öffentlichen Wahrnehmung immer sehr gut, aber meistens stehen Aufwand und Ertrag in keinem günstigen Verhältnis. Ich habe in meiner Zeit als Künstlerischer Leiter der Berliner Vaganten Bühne viele solcher Gastspiele organisiert, aber das war finanziell nur möglich durch die Unterstützung einer Stiftung, die den Austausch von Theaterproduktionen kleiner Theater gefördert hat. Der eigene Haushalt hätte die zusätzlichen Kosten nicht zugelassen, die Unterbringung der Schauspieler, den Transport des Bühnenbildes. Ein Bühnenbild, das "auf Tour" gehen soll, muss sich jeder Bühne anpassen können. Im Zimmertheater bauen wir sehr solide für drei bis vier Monate Laufzeit. Für ein Gastspiel müssten Sie über eine leichte, zusätzliche Tourdekoration verfügen, um nur einen Aspekt zu nennen. Außerdem ist das Zimmertheater Heidelberg das Zimmertheater Heidelberg und nur zu finden in der Hauptstraße 118.

Frau Richter war über viele Jahre die prägende Regisseurin des Zimmertheaters. Werden auch Sie fast alles selbst inszenieren?

Nun lassen Sie mich erst mal anfangen. Das erste Jahr werde ich als Regisseur auf alle Fälle allein bestreiten. Ich habe so viele großartige Stücke in der Schublade, die auf die Bühne wollen, und ich möchte ihnen gerne dabei helfen. Wenn der erste Inszenierungsdurst gestillt ist, wird man weitersehen.

Sie sind auch Schauspieler? Denken Sie daran, auch selbst auf der Bühne zu stehen?

Meine schöne Zeit als Schauspieler habe ich schon vor vielen Jahren friedlich beendet, als ich irgendwann überraschend entdeckt habe, dass mir die Regie liegt und ganz neue künstlerische Möglichkeiten eröffnet, einen Text zum Leben zu bringen und parallel meine Zeit als Sprechtrainer und Dialogcoach begann. Aber wenn es mal eine kleine Rolle gibt, die ich trotz Regieverantwortung nebenher bewältigen kann, würde ich das unter Umständen tun, um dem Zimmertheater Kosten zu sparen. Und, wer weiß, vielleicht komme ich dann wieder auf den Geschmack.

Sie haben in Hamburg, Berlin und zuletzt auch in Aachen inszeniert. Welche Regie-Erfahrungen waren für Sie besonders prägend?

Ich glaube, das war "Der Reigen" von Artur Schnitzler. Eine Wegscheide in meinem Berufsleben. Ich gab damals neben meinen Fernsehverpflichtungen Rollenunterricht für Schauspielschüler, und der Schulleiter Dieter Bartel wollte, dass ich eine Inszenierung mit den Absolventen auf die Bühne bringe. Ich kam zu meiner ersten Regie wie die Jungfrau zum Kind. Aber nach ein paar Probentagen wusste ich, das muss ich machen.

Sie leben derzeit mit Ihrer Familie in Berlin, nun wagen Sie den Sprung über eine Distanz von rund 650 Kilometern nach Heidelberg. Wie schwer oder wie leicht fällt Ihnen der Wechsel in den Südwesten?

Ich lebe seit 15 Jahren mit meiner Frau in Berlin, und wir sind seit dreieinhalb Jahren Eltern von Drillingen. Die beste Stadt, die ich bisher erleben durfte, ist Hamburg. Ich bin ja Ostfriese und ein echtes Nordlicht. An Berlin als Stadt hänge ich gar nicht so sehr, aber meine Frau und ich haben uns dort gerade mit unseren drei Musketieren eine tolle Familien-Infrastruktur aufgebaut, außerdem eine wunderbare Wohnung und einen ebensolchen Vermieter. Heidelberg aber ist einfach schön, und ich freue mich nach der langen Berliner Zeit auf die neue Umgebung am Neckar. Außerdem bin ich nicht ganz unglücklich, wenn unsere Jungs vom baden-württembergischen Bildungssystem profitieren – um es vorsichtig auszudrücken. Also, was den Umzug angeht: viel Freude, aber mit einer kleinen Träne im Augenwinkel.