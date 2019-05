Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Edelebereschengeleebecherdeckelchen. So ein Wort kann sich nur Axel Hacke ausdenken, der offensichtlich nicht nur gerne mit Sprache spielt, sondern beim Scrabble ziemlich sicher auch immer gewinnt. 14 E in einem Wort - das muss einem erst mal einfallen! Dass dem Kolumnisten und Bestseller-Autor auch sonst einiges einfällt, davon konnten sich die Besucher am Montagabend im ausverkauften Karlstorbahnhof überzeugen. Nach gut zwei Stunden intelligenter Unterhaltung vom Feinsten stand fest: Lange nicht mehr so gelacht.

Dass messerscharfe Kolumnen, wie sie der vielfach ausgezeichnete Autor wöchentlich für das Magazin der Süddeutschen Zeitung (SZ) schreibt, auch danebengehen können, beweist derzeit ein Verband an Hackes linker Hand. Mit dem besten aller Schweizer Taschenmesser habe er sich da ins Fleisch gesäbelt, und mit seinem blauen Verband sei er nun der Mittelpunkt jeder Gesellschaft, berichtete der 63-Jährige. Auch aus diesem Missgeschick hat Hacke eine Kolumne gemacht, "getippt mit rechtem Zeigefinger und linkem Mittelfinger" - und nachzulesen kommenden Freitag im SZ-Magazin.

1990 veröffentlichte Hacke hier seine erste Kolumne, 25 Jahre später war deren Anzahl auf märchenhafte 1001 angewachsen. "Das Kolumnistische Manifest" hat 616 Seiten und ist damit um ein Vielfaches dicker als das "Kommunistische, an dem immerhin zwei Menschen gearbeitet haben", so der Autor mit gespieltem Stolz. Die Ideen gehen dem vierfachen Vater offenbar niemals aus. Mit Gattin Paola, Sohn Luis und Bosch, dem mitteilungsfreudigen Kühlschrank, sind seine Fans längst bestens vertraut, ebenso Kult sind seine Gespräche mit Gott. Beides durfte auch bei der Heidelberger Lesung nicht fehlen.

Doch Hacke ist nicht nur komisch. "Die Tage, die ich mit Gott verbrachte" erschien 2016. Nach dem brutalen Anschlag auf "Charlie Hebdo" habe er keine Lust auf Komik gehabt, berichtete Hacke. So suchte er den Draht zum Schöpfer und traf ihn bei der Entsorgung von Champagnerflaschen am Glascontainer. Auch Gott - "ein enttäuschter, gebrochener alter Herr" - hatte offenbar keine Freude mehr an seinem Werk. So unterhielten sich die beiden über die Langweiligkeit der Unendlichkeit, und der frustrierte Schöpfer vertraute Hacke an, dass Allmacht völlig überschätzt werde. Das ist komisch und traurig zugleich.

Nachdem Donald Trump 2017 in den USA Präsident geworden war, schrieb Axel Hacke sein Buch "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen", inspiriert von Marc Aurel und Augustinus. Wie sie empfiehlt er Freundlichkeit, Fairness und Gelassenheit, auch und gerade in stürmischen Zeiten. Warum nicht einmal einem rüpeligen Verkehrsteilnehmer ein sanftes "Nicht doch, mein Sohn" zuraunen statt zurückzupöbeln?

Einfach nur komisch hingegen ist "Der weiße Neger Wumbaba", entstanden aus der falsch gehörten Gedichtzeile von Matthias Claudius "... der weiße Nebel wunderbar". Da kommt der "Erbeerschorsch" zu Besuch (statt des Erzbischofs) und "Kurt, der Engel erwacht" (statt Chor der Engel). Da Hacke nicht nur ein brillanter Schreiber, sondern auch ein eloquenter Vorleser ist, schüttet sich das Publikum aus vor Lachen. Schade nur, dass "Wumbaba" als Trilogie wohl keine Fortsetzung erfahren wird.

Doch mindestens ebenso komisch und noch ausbaufähig ist Hackes Sammlung ausländischer Speisekarten "Oberst von Huhn bittet zu Tisch". Wer "Zwiebel ruft an" bestellt, bekommt "Onion rings", auch "ausgehärtete Schweinelende" und "Milchwelpen" sind im Angebot. Genauso schräg ist das "Partnerschaftspassiv": "Man, jemand und einer" müsste mal dies und das tun, bei Familie Hacke etwa die lila Christbaumkugel in den Keller tragen - im August. Aber da ist nach Weihnachten ja schon wieder vor Weihnachten, und der Gang lohnt nicht mehr so recht. Alltag kann so komisch sein - einfach wumbaba.