Worms. (dpa-lrs) Die Nibelungen-Festspiele in Worms haben die geplante Uraufführung von "Überwältigung" (12. bis 28. Juli) mit Schauspiellegende Klaus Maria Brandauer als "elektrisierendes Stück" angekündigt. Er freue sich über die Zusagen von Brandauer und auch von Ex-"Tatort"-Kommissar Boris Aljinovic, sagte Intendant Nico Hofmann am Dienstag vor Journalisten in Worms.

Insgesamt sei aber für die Festspiele das Ensemble wichtiger als die Verpflichtung prominenter Namen. "Die Zeiten sind vorbei, in denen man fragte: 'Wann reitet der TV-Kommissar von Mordkommission Istanbul halbnackt durch die Arena?'", betonte er. "Wir setzen aufs Ensemble." Brandauer (75) spielt in Worms den Hagen, Aljinovic (51) den Gernot.

Der künstlerische Leiter Thomas Laue sagte, er sei "extrem glücklich" mit "Überwältigung". "Das Stück hat viel mit dem zu tun, was die Gesellschaft derzeit durchmacht", sagte er und nannte die Klimakrise und den Brexit. "Man fragt sich angesichts der Figuren: 'Warum machen die diese Fehler? Man sieht doch, dass es in der Katastrophe endet.'"

In "Überwältigung" erzählt Autor Thomas Melle die Nibelungen-Sage quasi vom Ende her. Er beginnt mit dem blutigen Showdown am Hof von Hunnenkönig Etzel, der, wie es die Sage will, Tod und Vernichtung der Burgunder zur Folge hat. Plötzlich begehren die Toten auf - und spielen gegen ihr Schicksal an. Erstmals nach vielen Jahren wird mit Lilja Rupprecht 2019 wieder eine Regisseurin in Worms tätig sein.

Die Nibelungen gehören zu den Lieblingssagen der Deutschen. Der Ort der Festspiele ist historischer Grund: Eine Schlüsselszene der Sage, der Streit der Königinnen, spielt auf der Nordseite des Kaiserdoms.