Von Daniel Schieferdecker

Heidelberg. Oliver Berben hat das Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" als TV-Serie umgesetzt, die am 19. Februar auf Amazon Prime startet. Im Interview spricht der Filmproduzent über Rebellion, sein Aufwachsen im Internat und gesellschaftliche Herausforderungen im "Empörungszeitalter".

Herr Berben, Ihre Serie beruht auf einer wahren Geschichte, zu der es bereits ein Buch (1978) und einen Film (1981) gibt. Was hat Sie daran gereizt, den Stoff als Serie zu erzählen?

Ich wollte schon lange mit der Drehbuchautorin Annette Hess zusammenarbeiten, deren Arbeit ich durch "Weissensee" oder "Kudamm 56" kannte. Leider habe ich mir ständig Absagen von ihr eingefangen. In meiner Verzweiflung habe ich sie irgendwann gefragt, welches Projekt sie denn gerne umsetzen würde, wenn sie es sich aussuchen könnte. Ihre Antwort: eine serielle Erzählung über "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo". Da meinte ich nur: Da kann ich vielleicht sogar helfen.

Wieso war Ihnen das ohne Weiteres möglich?

Weil ich tatsächlich bereits mit Kai Hermann und Horst Rieck, den Autoren des Buchs "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" von 1978, in Verbindung stand. Ich hatte die beiden mal kontaktiert und wusste bereits, dass es noch eine Menge unveröffentlichten Materials gab. Die beiden hatten ja über Monate hinweg sämtliche Leute um Christiane F. herum begleitet und interviewt und nur die Essenz dessen, zusammen mit Christiane, ins Buch einfließen lassen.

Wie haben Sie das unveröffentlichte Material gesichtet?

Hermann und Rieck haben uns eine riesige Kiste mit Hunderten dieser kleinen Kassetten für die damaligen Diktiergeräte und Hunderten Stunden Material drauf zugeschickt, die wir erstmal restaurieren und digitalisieren mussten. Mehr als 90% des Materials konnten wir retten. Annette Hess hat dann alles gescreent und festgestellt, welche Reichhaltigkeit da noch drinsteckt.

Haben Sie sich auch mit Uli Edel ausgetauscht, dem Regisseur des Films von 1981?

Ja, gleich zu Beginn. Ich habe ihm davon erzählt, dass die Idee im Raum steht, die Geschichte größer, serieller und auf die gesamten Kinder vom Bahnhof Zoo inklusive deren Familien zu erzählen. Uli meinte nur: "Macht das! Genau darüber haben wir damals bereits gesprochen, weil es so viele Perspektiven gab, die wir im Film unerwähnt lassen mussten." Auch mit Christiane F., die sehr zurückgezogen lebt und nicht in die Öffentlichkeit will, habe ich ein paar Mal telefoniert. Auch sie hat mir noch viel Interessantes erzählt.

Die "Kinder vom Bahnhof Zoo" erlebten Dramatisches – wie war Ihre Jugendzeit?

Ich habe früher gedacht, ich sei total rebellisch, bin mir aber heute im Klaren, wie harmlos ich war. Meine Rebellion bestand darin, dass ich als 13-Jähriger auf ein Internat gegangen bin – auf eigenen Wunsch.

Wie kam es dazu?

Normalerweise wird man als Strafe dorthin geschickt, aber ich wollte das so. Ich hatte keine Geschwister, wollte aber immer welche haben – und hatte auf diese Weise plötzlich 180 davon.

Das klingt, als hätten Sie sich schon sehr früh von Ihren Eltern abgenabelt und den Drang verspürt, auf eigenen Beinen zu stehen.

Ich war damals nicht besonders gut in der Schule, um nicht zu sagen schlecht. In der 8. oder 9. Klasse hatte ich ein katastrophales Jahr in München in der Schule: nur Fünfer und Sechser im Zwischenzeugnis. Weil ich ein Jahr zu früh eingeschult wurde, meinten meine Eltern und mein Lehrer, es sei nicht so schlimm, wenn ich das Jahr wiederhole. Mich hat das sehr erschreckt. Mir kam es so vor, als ob alle mich aufgegeben haben. Durch viel Nachhilfe habe ich das Jahr dann geschafft. Zeitgleich kam ein Junge in meine Schule, der aus diesem Internat kam, und mit dem habe ich mich angefreundet. Er hat mir dann viel von dem Internat erzählt, und da habe ich gedacht: Da will ich hin!

Bereuen Sie das heute?

Nein, für mich war das Teil der Rebellion und der Selbstständigkeit. Das war eine wunderschöne Zeit und für mich die beste Entscheidung, weil ich da wahnsinnig viel gelernt habe: Durchsetzungsvermögen, den Umgang mit "schwierigen" Menschen, Selbstbewusstsein. Von all dem profitiere ich heute noch.

Welche Parallelen sehen Sie aus dieser Zeit zur Serie?

Sowohl bei meiner Zeit im Internat als auch in der Serie geht es um Themen, die alle jungen Menschen betreffen: Wie finde ich meinen Platz in der Gesellschaft? Wie identifiziert sich mein Charakter nach außen? Wann bin ich erwachsen? Woran merke ich das? Wie werde ich in einer Gruppe akzeptiert und ist es die richtige für mich? Es geht doch eigentlich immer nur darum, irgendwo dazuzugehören. Und für dieses zeitlose Thema wollten wir auch in der Serie Identifikation schaffen.

Sie haben über 200 Filme produziert. Gibt es ein Projekt, das Ihnen hinsichtlich Ihrer Karriere am wichtigsten war?

Es sind eher drei Begegnungen, die viel für mich verändert haben. Die erste mit Bernd Eichinger Ender der 90er-Jahre, dann Anfang der Nullerjahre das Kennenlernen des Regisseurs Matti Geschonneck, mit dem ich gerade die Dreharbeiten zum Film "Die Wannseekonferenz" beendet habe. Eine dritte Begegnung war die mit Ferdinand von Schirach, mit dem ich bislang Projekte wie "Verbrechen", "Schuld", "Terror" und "Feinde" umsetzte. Diese Zusammenarbeiten haben dazu geführt, dass ich inhaltlich nochmal andere Stoffe machte als davor.

Info: "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" startet am 19. Februar bei Amazon Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz.