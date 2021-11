Von Jesper Klein

Schwetzingen. Trotz voll besetzter Stuhlreihen im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses merkt man diesem barocken Musiktheater von Claudia Isabel Martin und Clemens Flick an, dass es sich um eine Geburt der Corona-Pandemie handelt. Mit "Was frag ich nach der Welt!" eröffnete am Samstagabend die 15. Ausgabe des Barockfests "Winter in Schwetzingen". Man hatte gebastelt. Statt wie zuletzt eine deutschsprachige Barockopern-Ausgrabung spielt man ein Pasticcio bestehend aus Musik von Heinrich Albert, Johann Christoph Bach, Samuel Scheidt, Johann Hermann Schein und einigen weiteren, gern links liegen gelassenen Komponisten aus der Zeit des Frühbarock.

Und auch wenn nicht einmal zehn Musiker im Graben zusammensitzen, erfreut man sich am überaus lebendigen musikalischen Zugriff dieser kleinen Truppe des Philharmonischen Orchesters Heidelberg, die einen richtig guten Job macht. Streicher, Cembalo, Theorbe – was braucht es für dieses so vielfältige, teils überaus schlichte Repertoire schon mehr! Besonders wenn mit dem Cembalisten und Spezialisten für historische Aufführungspraxis Clemens Flick ein ausgewiesener Alte-Musik-Kenner das Ensemble führt, mit beweglichen Tempi, viel dynamischer Aktion und geräuschhaften Effekten, die über die für Barockopern beinahe obligatorische Windmaschine hinausgehen.

Überhaupt muss man Flick für diese Zusammenstellung ein großes Lob aussprechen. So wird der Zuhörer musikalisch immer wieder überrascht und unterhalten an diesem Abend von den eigentlich gar nicht als Bühnenmusiken gedachten Nummern aus der Vor-Oper-Zeit. Etwa von einer Symphonia aus der Feder Samuel Scheidts, die mit ihrer Zehntonreihe fast nach Arnold Schönberg klingt oder zum Schluss gar jazzig groovendem Frühbarock. So hört man diese Musik gern. Chapeau!

Auf der Bühne merkt man hingegen doch sehr, dass dieser musikalisch kurzweiligen Zusammenstellung ein szenischer Gegenpart – sprich eine Handlung – fehlt. Claudia Isabel Martin (Inszenierung) und Veronika Kaleja (Bühne und Kostüme) versuchen mit einem Vier-Personenstück um grundlegende barocke Themen wie Carpe diem und Memento mori so gut es geht einen Zusammenhang zu schaffen. Das gelingt aber nur innerhalb einzelner Szenenkomplexe, etwa Johann Christoph Bachs Kantate "Meine Freundin, du bist schön". In der Fantasie der Zuschauer könnten alle möglichen Räume und Situationsbilder entstehen, heißt es im Programmheft.

Das stimmt, denn das Bühnengeschehen bleibt etwa mit seinen Wege symbolisierenden Türen, die im kargen Bühnenraum von der Decke hängen, so allgemein, dass man sich bei aller Deutungsoffenheit der "Geschichte" doch ein wenig mehr Impulse der Regie gewünscht hätte. Trotz Abstandsgebot bleibt rätselhaft, warum sich das Gesangsensemble immer wieder in den Tiefen der Schwetzinger Bühne verstecken muss. Gesanglich überzeugt es dabei aber. Die Frauenfiguren sind recht verschieden angelegt. Dora Rubart-Pavlíková spielt ihre Rolle eher emotional nach innen, Katarina Morfa überspielt die Affekte teils etwas nach außen. Neben João Terleira merkt man besonders Edward Grint die Erfahrung in diesem Repertoire an. Vereinzelt Buh-Rufe für die Regie, an einem musikalisch viel Freude bereitenden Abend.