Von Milan Chlumsky

Ludwigshafen. Die Pianistin Bella Edward und die Geigerin Eva Mudocci traten 1890 zunächst in kleinen Kreisen in Großbritannien auf. Zehn Jahre später war das Künstlerpaar so bekannt, dass es ganz Europa bereiste. Eva Mudocci spielte auf einer Stradivari ihres Londoner Geigenlehrers Carl Schneider. Zu ihrer Abschiedstournée im norwegischen Trondheim kamen dann an die 3000 Besucher. In der französischen Hauptstadt stellte der Musiker und Komponist Frederick Delius die Geigerin dem häufig depressiven Edvard Munch vor. "Un coup de foudre" nennen die Franzosen, was Munch plötzlich widerfuhr.

Urplötzlich stand die ersehnte Idealfrau vor ihm. Munch versuchte sie zunächst zu malen, doch alle Versuche misslangen. Der Maler wählte also den Lithostein, und es entstand eine der schönsten Lithographien Munchs. Die Ähnlichkeit zwischen der porträtierten Mudocci in dem Bild "Die Brosche" zu seiner erträumten Madonna ist verblüffend. Den Lithostein mit ihrem Porträt schickte er ihr nach Berlin, wo sie nun Konzerte gab. Munch und Eva wurden ein Paar.

"Die Brosche" befindet sich im Munch-Museum in Oslo, doch zwei andere wichtige Lithographien, die das Konzert der beiden Damen in Paris zeigen, gehören zur Sammlung des Ludwigshafener Hack-Museums. Besondere Beachtung verdient das Bildnis der Salome, in die sich Mudocci verwandelt: Sie präsentiert den abgeschlagenen Kopf von Munch auf einem Silbertablett. Eine traurige Vorahnung. Das Salome-Bild zeugt davon, wie sich große Liebe in größte psychische Pein verwandeln kann. Munch stand mit Mudocci bis 1927 in Kontakt.

Das Hack-Museum zeigt unter dem Titel "Nachtschwärmer" an die 100 Gemälde, graphische Mappen und einzelne Grafiken, die das Abend- und Nachtleben in den beiden Metropolen Paris und Berlin schildern. Der Reigen beginnt mit Henri de Toulouse-Lautrec. Hinzu kommt die sehenswerte Mappe "Im Schatten" von Georg Grosz, die das deutsche Hauptstadtmilieu mit ihren Kriegsversehrten nach Sonnenuntergang zeigt.

Max Beckmann, Heinrich Campendonk oder der Ludwigshafener Maler Georg Lauer, der zu den Gründern der Künstlergemeinschaft "Anker" Anfang der 1950er Jahre gehörte, wissen um die Not der fahrenden Zirkusartisten und sind dennoch fasziniert von der Ungebundenheit, die das Nomadenleben mit sich bringt.Der strenge Blick von Otto Dix auf das mondäne Berlin lässt die Falten unter der Schminke unbarmherziger als bei Beckmann erscheinen, vor allem in seiner Mappe mit zehn Radierungen zum Thema Zirkus (1922). Hier porträtierte er beispielsweise die damals berühmte Trapezkünstlerin Lili aus dem Barnum & Bailey Zirkus (der Zirkus wurde im letzten Jahr nach 146 Jahren aufgelöst). Auch Lili ist stark geschminkt, jedoch sind ihre Züge mit viel Sympathie ausgestattet.

Erich Heckel und Ernst Ludwig Kirchner liebten es, in verschiedenen Varietétheatern in Dresden den Abend mit Feder, Kreide und Zeichenstift zu verbringen. Max Slevogt war fasziniert von den Auftritten ausländischer Tänzer in Berlin, und Max Beckmann porträtierte sich in einer Radierung inmitten seiner Familie vor dem anstehenden Maskenball. Dass er düster ausschaut, mag darauf hinweisen, dass der Maler, der das Theater liebte, mit dem Verlauf der Maskenballvorbereitungen nicht zufrieden war. Eine spannende, sehr schöne Ausstellung, die zeigt, welche noch nie (oder nur selten) präsentierten Schätze das Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum besitzt. Die Stradivari von Eva Mudocci ist jetzt übrigens im Besitz von Anne-Sophie Mutter.

Info: Bis zum 8. Juli. www.hackmuseum.de